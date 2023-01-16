Большинство из них – по нацпроекту
В 2023 году в Иркутской области планируют возвести 19 фельдшерско-акушерских пунктов: 17 – по региональному проекту «Модернизация первичного звена здравоохранения Иркутской области» и два – в рамках программы «Развитие здравоохранения Иркутской области». Об этом сообщил осуществляющий полномочия министра здравоохранения Приангарья Алексей Шелехов.
Новые фельдшерско-акушерские пункты в 2023 году появятся в Аларском, Балаганском, Братском, Иркутском, Киренском, Куйтунском, Нижнеудинском, Нукутском, Тайшетском, Тулунском, Усольском, Усть-Удинском, Эхирит-Булагатском, Ольхонском районах, а также в Ангарском городском округе.
– По поручению Губернатора Иркутской области Игоря Кобзева региональный минздрав принимает дополнительные меры по укомплектованности ФАПов медицинскими кадрами. Среди основных мероприятий – выплаты по программе «Земский фельдшер» и установление квоты целевого приёма для получения среднего профессионального медицинского образования. Сейчас совместно с главами муниципалитетов прорабатывается вопрос строительства служебного жилья для медработников, − отметил Алексей Шелехов.
Алексей Шелехов напомнил, что на 2023/2024 учебный год в образовательных учреждениях, подведомственных региональному министерству здравоохранения, установлена квота целевого приёма: 75% от контрольных цифр приёма. В 2022 году выпускниками медицинских колледжей и техникумов региона по специальности «Лечебное дело» станут 302 человека, по специальности «Сестринское дело» – 630 человек, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Иркутской области.
В 2023 году в Иркутской области планируют возвести 19 ФАПов
Общество, Фото:
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