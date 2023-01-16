16 января

15 января

Популярное

В 2023 году в Иркутской области планируют возвести 19 ФАПов

В 2023 году в Иркутской области планируют возвести 19 ФАПов
Общество,  Фото:министерство здравоохранения Иркутской области
Большинство из них – по нацпроекту

В 2023 году в Иркутской области планируют возвести 19 фельдшерско-акушерских пунктов: 17 – по региональному проекту «Модернизация первичного звена здравоохранения Иркутской области» и два – в рамках программы «Развитие здравоохранения Иркутской области». Об этом сообщил осуществляющий полномочия министра здравоохранения Приангарья Алексей Шелехов.

Новые фельдшерско-акушерские пункты в 2023 году появятся в Аларском, Балаганском, Братском, Иркутском, Киренском, Куйтунском, Нижнеудинском, Нукутском, Тайшетском, Тулунском, Усольском, Усть-Удинском, Эхирит-Булагатском, Ольхонском районах, а также в Ангарском городском округе.

– По поручению Губернатора Иркутской области Игоря Кобзева региональный минздрав принимает дополнительные меры по укомплектованности ФАПов медицинскими кадрами. Среди основных мероприятий – выплаты по программе «Земский фельдшер» и установление квоты целевого приёма для получения среднего профессионального медицинского образования. Сейчас совместно с главами муниципалитетов прорабатывается вопрос строительства служебного жилья для медработников, − отметил Алексей Шелехов.

Алексей Шелехов напомнил, что на 2023/2024 учебный год в образовательных учреждениях, подведомственных региональному министерству здравоохранения, установлена квота целевого приёма: 75% от контрольных цифр приёма. В 2022 году выпускниками медицинских колледжей и техникумов региона по специальности «Лечебное дело» станут 302 человека, по специальности «Сестринское дело» – 630 человек, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Иркутской области. 
Иркутская область минздрав ФАП

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В 2023 году в Иркутской области планируют возвести 19 ФАПов
В 2023 году в Иркутской области планируют возвести 19 ФАПов
Общество, 16.01.2023
Большинство из них – по нацпроекту 
В Улан-Удэ усиленно борются с последствиями январских снегопадов
В Улан-Удэ усиленно борются с последствиями январских снегопадов
Общество, 16.01.2023
В мэрии рассказали, куда вывозят снег с городских улиц
Морозы вернутся в Бурятию
Морозы вернутся в Бурятию
Общество, 16.01.2023
Прежде будет небольшое потепление
Раненого на Украине мобилизованного из Бурятии хотели повторно отправить на СВО
Раненого на Украине мобилизованного из Бурятии хотели повторно отправить на СВО
Общество, 16.01.2023
Его мать дошла до уполномоченного по правам человека
В Бурятии рассказали, кто чаще заболевает раком кишки
В Бурятии рассказали, кто чаще заболевает раком кишки
Общество, 16.01.2023
Главный внештатный онколог Минздрава Бурятии уверен, что рак можно победить: если выделить время для своего здоровья. 
В Улан-Удэ мигрируют собаки из районов
В Улан-Удэ мигрируют собаки из районов
Общество, 16.01.2023
В морозы собаки активно сбиваются в стаи
В Улан-Удэ выступит тувинская звезда горлового пения
В Улан-Удэ выступит тувинская звезда горлового пения
Общество, 16.01.2023
Вместе с ним исполнит свои мелодии этно-группа Namgar
В Бурятии госинспекторы повышают квалификацию
В Бурятии госинспекторы повышают квалификацию
Общество, 16.01.2023
Курсы повышения квалификации прошли сотрудники ФГБУ «Заповедное Подлеморье»
В Северобайкальске покажут «оживающие» полотна Ван Гога
В Северобайкальске покажут «оживающие» полотна Ван Гога
Общество, 16.01.2023
26 января в городе стартует мультимедийная выставка
В Улан-Удэ уже полгода не могут найти хозяев для необычной кошки
В Улан-Удэ уже полгода не могут найти хозяев для необычной кошки
Общество, 16.01.2023
Животное стало жертвой безответственных разводчиков 
Поисковики из Бурятии рассказали, как мужчины пропадают после ссор с близкими
Поисковики из Бурятии рассказали, как мужчины пропадают после ссор с близкими
Общество, 16.01.2023
Они уходят из дома в разгар семейных скандалов и исчезают

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^