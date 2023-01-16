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Улан-удэнцев призвали из-за снега пересесть на общественный транспорт

Улан-удэнцев призвали из-за снега пересесть на общественный транспорт
Общество,  Фото:администрация Улан-Удэ
В городе разгребают последствия снегопада

С наступлением новой недели столицу Бурятии накрыл снег. Сотрудники городского комбината по благоустройству (КБУ) подсыпают дороги с трёх часов ночи, чтобы обеспечить безопасное движение транспорта. Особое внимание уделяют наиболее опасным участкам – крутым спускам и подъёмам, перекрёсткам и остановочным карманам.

Автомобилистов призвали быть предельно внимательными за рулём – соблюдать скоростной режим и дистанцию, не совершать резких манёвров и не отвлекаться на мобильные телефоны. По возможности лучше использовать для передвижения общественный транспорт.

А ещё улан-удэнцев просят пропускать технику КБУ для оперативной подсыпки улиц. Машины-пескоразбрасыватели будут работать в городе весь день. Сообщить о скользких дорогах можно, позвонив в круглосуточную диспетчерскую службу комбината по телефонам 379-646 или 380-838.
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