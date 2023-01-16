Улан-удэнцев призвали из-за снега пересесть на общественный транспорт

В городе разгребают последствия снегопада
С наступлением новой недели столицу Бурятии накрыл снег. Сотрудники городского комбината по благоустройству (КБУ) подсыпают дороги с трёх часов ночи, чтобы обеспечить безопасное движение транспорта. Особое внимание уделяют наиболее опасным участкам – крутым спускам и подъёмам, перекрёсткам и остановочным карманам.
Автомобилистов призвали быть предельно внимательными за рулём – соблюдать скоростной режим и дистанцию, не совершать резких манёвров и не отвлекаться на мобильные телефоны. По возможности лучше использовать для передвижения общественный транспорт.
А ещё улан-удэнцев просят пропускать технику КБУ для оперативной подсыпки улиц. Машины-пескоразбрасыватели будут работать в городе весь день. Сообщить о скользких дорогах можно, позвонив в круглосуточную диспетчерскую службу комбината по телефонам 379-646 или 380-838.
Кижингинцы дают необычные имена своим детям
Занятия состоятся на трёх полигонах
А до ближайшей местным жителям приходится добираться по полчаса
В Улан-Удэ определили лучших шахматистов среди росгвардейцев
В Улан-Удэ прошёл концерт «В мир кино»
Он будет означать, что пешеход имеет право переходить дорогу на разрешающий сигнал светофора
В городе разгребают последствия снегопада
Сильнее всего его боятся привитые горожане
Также дети посетили самый большой музей Боевой славы объединения ВВО
Около её дома появился огромный синий заяц
Кроме того, он получил медаль «За боевые отличия»
Об этом сообщил глава республики Алексей Цыденов
Праздник устраивает Национальная библиотека
Известная общественница призвала активнее налаживать связи между ними
Помощь оказывается в семи районах Бурятии и в Улан-Удэ