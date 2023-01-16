Гражданин Монголии не смог вывезти из Бурятии 90 кг сухофруктов

Общество, Фото: Управление Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии

Продукцию обнаружили на границе



14 января в многостороннем автомобильном пункте пропуска «Кяхта» при проведении карантинного фитосанитарного контроля государственным инспектором управления Россельхознадзора выявлено нарушение.



Гражданин Монголии пытался провезти 90 кг продукции - 50 кг фиников, 20 кг сушёного абрикоса, 20 кг чернослива - без сопровождения фитосанитарными сертификатами. Это является нарушением и создаёт угрозу распространения карантинных организмов.



По данному факту составлен административный протокол по ст.10.2 КоАП РФ. Подкарантинную продукцию вернули в Россию для оформления фитосанитарных сертификатов, сообщили в пресс-службе управления.

