Продукцию обнаружили на границе
14 января в многостороннем автомобильном пункте пропуска «Кяхта» при проведении карантинного фитосанитарного контроля государственным инспектором управления Россельхознадзора выявлено нарушение.
Гражданин Монголии пытался провезти 90 кг продукции - 50 кг фиников, 20 кг сушёного абрикоса, 20 кг чернослива - без сопровождения фитосанитарными сертификатами. Это является нарушением и создаёт угрозу распространения карантинных организмов.
По данному факту составлен административный протокол по ст.10.2 КоАП РФ. Подкарантинную продукцию вернули в Россию для оформления фитосанитарных сертификатов, сообщили в пресс-службе управления.
Гражданин Монголии не смог вывезти из Бурятии 90 кг сухофруктов
Общество, Фото:
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