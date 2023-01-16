В Бурятии сельская учительница слепила из снега символ года

Около её дома появился огромный синий заяц
В заиграевском посёлке Онохой появился снежный символ нового 2023 года – Заяц. Его слепила Валентина Пантелеева – учитель физической культуры Онохойской СОШ № 1, сообщает районная газета «Вперёд».
Валентина Ивановна прославилась на всю республику в прошлом году, когда соорудила из снега огромного Тигра – под покровительством этого полосатого хищника прошёл 2022 год. Зверь разлёгся прямо перед домом преподавателя на улице Транспортная и радовал жителей посёлка до самой весны.
- В декабре 2022-го Валентина Пантелеева снова украсила свой двор различными персонажами и посетовала на отсутствие снега. «Так бы вылепила символ года, – рассказала она тогда газете «Вперёд».
Но недавно погода всё же побаловала сельчан снежком, и учитель снова взялась за дело. Кстати, снежный символ синего цвета, ведь 2023-ий – год Синего Водяного Зайца.
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