Улан-удэнцев зовут на Святки





Возрастное ограничение 12+





Сегодня, 16 января, в Национальной библиотеке Бурятии пройдут Святки. Праздник начнётся в 17:00 в литературно-музыкальной гостиной учреждения.- Отдел культурно-просветительских проектов библиотеки подготовил для жителей города музыкально-развлекательную программу, посвящённую традиционным святочным празднованиям, - сообщили в пресс-службе библиотеки.Для гостей мероприятия выступит детская фольклорная студия «Забавушка» под руководством Елены Бердниковой, а сотрудники библиотеки проведут для посетителей святочные гадания и увлекательные розыгрыши со сладкими призами.Вход свободный.