Улан-удэнцев зовут на Святки

Праздник устраивает Национальная библиотека
Сегодня, 16 января, в Национальной библиотеке Бурятии пройдут Святки. Праздник начнётся в 17:00 в литературно-музыкальной гостиной учреждения.
- Отдел культурно-просветительских проектов библиотеки подготовил для жителей города музыкально-развлекательную программу, посвящённую традиционным святочным празднованиям, - сообщили в пресс-службе библиотеки.
Для гостей мероприятия выступит детская фольклорная студия «Забавушка» под руководством Елены Бердниковой, а сотрудники библиотеки проведут для посетителей святочные гадания и увлекательные розыгрыши со сладкими призами.
Вход свободный.
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Праздник устраивает Национальная библиотека
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