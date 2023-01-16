Волонтёры в Бурятии помогают по хозяйству пожилым людям

Общество, Фото: предоставлено минсоцзащиты Бурятии

Помощь оказывается в семи районах Бурятии и в Улан-Удэ



Члены некоммерческой социальной организации «Аэлита» занимаются проектом по поддержке пожилых, ветеранов и инвалидов. Проект называется «Долговременный уход: практика добра и заботы», он проводится в семи районах республики и в Улан-Удэ.



Специалисты по социальной работе и профессиональные психологи приходят на дом к людям – одиноким пенсионерам, ветеранам, инвалидам и их семьям. Они помогают по хозяйству, проводят бодрящую зарядку, уделяя особое внимание психологическому здоровью.



- Пусть в наших сердцах и жизни будет больше положительных эмоций, мира и тепла! Наша основная цель - повышение качества жизни пожилых и инвалидов, нуждающихся в посторонней помощи, - говорит руководитель НКО «Аэлита» Арюна Мылзенова.



Общественники получил финансовую поддержку из Фонда президентских грантов и субсидию из республиканского бюджета.





