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Медики из Бурятии будут получать новую спецвыплату

Медики из Бурятии будут получать новую спецвыплату
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Её автоматически назначат сотрудникам 29 учреждений

В Бурятии сотрудники 29 учреждений здравоохранения будут получать специальную социальную выплату, введённую постановлением правительства РФ № 2568 с января 2023-го. Её размер колеблется от 4500 до 18500 рублей – в зависимости от категории медицинских работников и вида медицинской организации, где они трудятся. Об этом сообщили в Социальном фонде России (СФР) по Бурятии.

План мероприятий по предоставлению этой выплаты обсуждался 13 января на совещании под председательством зампреда правительства – главы Минздрава РБ Евгении Лудуповой при участии её зама Валерия Амагырова, управляющего отделением СФР Климентия Шомоева и специалистов обоих ведомств. Деньги начнут перечислять после того, как медучреждения сформируют реестры работников, имеющих право на такую поддержку.

Ничего предпринимать для получения новой выплаты не нужно – средства предоставят автоматически. Рассчитывать на поддержку вправе медработники первичного звена здравоохранения, центральных районных, районных и участковых больниц, а также занятые на станциях и в отделениях скорой помощи.
 
На совещании приняли решение создать межведомственную рабочую группу, которая на следующей неделе разработает и утвердит необходимую  «дорожную карту». В республике запланировали выездные встречи с коллективами центральных районных больниц и поликлиник для разъяснения правил назначения выплаты, а также проведение обучающих семинаров для специалистов медучреждений, ответственных за предоставление сведений о  работниках и правильность расчёта сумм. Чтобы медицинские сотрудники могли уточнить, кому положены деньги, в Минздраве Бурятии запустят специальную горячую линию.

Первые выплаты – за январь – медики получат уже в феврале. Финансировать их будут из ФОМС за счёт межбюджетных трансфертов.
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