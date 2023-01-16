В Бурятии отступят морозы

В некоторых районах пообещали -8 градусов





В понедельник, 16 января, морозы в Бурятии пойдут на спад. Днём синоптики обещают от -14 до -19, местами – от -23 до -28, а по южному побережью Байкала – от -8 до -13 градусов. В некоторых районах ожидается небольшой снег. Ветер западный, 4-9 м/с с порывами до 13-17 м/с. Возможны позёмок, снежные накаты и заносы.В Улан-Удэ преимущественно без осадков. В дневное время в столице – от -14 до -16 градусов. Ветер западный, 9-14 м/с, позёмок.