В некоторых районах пообещали -8 градусов
В Улан-Удэ преимущественно без осадков. В дневное время в столице – от -14 до -16 градусов. Ветер западный, 9-14 м/с, позёмок.
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16 января
15 января
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В Бурятии отступят морозы
Общество, Фото:
В некоторых районах пообещали -8 градусов
В Улан-Удэ преимущественно без осадков. В дневное время в столице – от -14 до -16 градусов. Ветер западный, 9-14 м/с, позёмок.
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