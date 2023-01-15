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Суровые морозы в Бурятии пойдут на спад

Суровые морозы в Бурятии пойдут на спад
Общество,  Фото:Pixabay.com
В ближайшие дни в республике немного потеплеет

На этой неделе Бурятию накрыли сильные морозы, которые продержались все выходные. Их обусловило вторжение холода из районов Якутии, рассказали в Бурятском гидрометцентре.

Однако уже в начале следующей недели в республике ожидается смещение атмосферного фронта, и суровые холода отступят. В некоторых районах пообещали снег.  

В дневное время прогнозируют от -14 до -19, а по южному побережью Байкала при осадках – всего 8-13 градусов ниже нуля. Ветер при этом усилится до 13-17 метров в секунду. 


морозы погода

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