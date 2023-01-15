Суровые морозы в Бурятии пойдут на спад

В ближайшие дни в республике немного потеплеет
На этой неделе Бурятию накрыли сильные морозы
, которые продержались все выходные. Их обусловило вторжение холода из районов Якутии, рассказали в Бурятском гидрометцентре.
Однако уже в начале следующей недели в республике ожидается смещение атмосферного фронта, и суровые холода отступят. В некоторых районах пообещали снег.
В дневное время прогнозируют от -14 до -19, а по южному побережью Байкала при осадках – всего 8-13 градусов ниже нуля. Ветер при этом усилится до 13-17 метров в секунду.
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В ближайшие дни в республике немного потеплеет
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