Артистка из Бурятии повторила танец Уэнсдей

Дугарма Цыренова перевоплотилась в героиню мегапопулярного сериала Тима Бёртона
Главную героиню сыграла 20-летняя латиноамериканская актриса Дженна Ортега. Те, кто смотрел сериал, наверняка запомнили сцену из четвёртого эпизода, в которой Уэнсдей танцует под песню «Goo Goo Muck» американской рок-группы «The Cramps». Ортега призналась журналистам, что придумала движения сама за несколько дней до съёмок.
Танец завирусился в Сети. В Интернете появились тысячи роликов, в которых поклонники сериала пытались повторить за Уэнсдей. Многие при этом использовали в качестве музыкального сопровождения песню Леди Гаги «Bloody Mary» из альбома 2011 года.
В Уэнсдей перевоплощалась даже фигуристка Камила Валиева. 16-летняя спортсменка завершила чемпионат России по фигурному катанию ярким номером в образе мрачной героини сериала. А недавно танец решила воспроизвести артистка из Бурятии, певица и автор песен Дугарма Цыренова. Видео с нашей землячкой разместили в местном паблике «Весь Улан-Удэ».
Дугарма довольно точно повторила все движения, придуманные Ортегой. Девушка облачилась в соответствующий наряд. Ролик получился очень атмосферным – в здании, где танцует артистка, даже сверкают молнии. Большинству жителей республики увиденное понравилось – они оставляют под записью «огоньки» и восторженные комментарии.