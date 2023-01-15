Артистка из Бурятии повторила танец Уэнсдей

Дугарма Цыренова перевоплотилась в героиню мегапопулярного сериала Тима Бёртона





В конце ноября на стриминговой платформе Netflix состоялся цифровой релиз сериала «Уэнсдей» (возрастное ограничение – 16+) режиссёра Тима Бёртона о знаменитой готической семейке Аддамс. Его сюжет построен вокруг 15-летней Уэнсдэй, дочери Мортиши и Гомеса Аддамсов. Родители отправляют дочь в закрытый интернат – академию «Невермор».Главную героиню сыграла 20-летняя латиноамериканская актриса Дженна Ортега. Те, кто смотрел сериал, наверняка запомнили сцену из четвёртого эпизода, в которой Уэнсдей танцует под песню «Goo Goo Muck» американской рок-группы «The Cramps». Ортега призналась журналистам, что придумала движения сама за несколько дней до съёмок.Танец завирусился в Сети. В Интернете появились тысячи роликов, в которых поклонники сериала пытались повторить за Уэнсдей. Многие при этом использовали в качестве музыкального сопровождения песню Леди Гаги «Bloody Mary» из альбома 2011 года.В Уэнсдей перевоплощалась даже фигуристка Камила Валиева. 16-летняя спортсменка завершила чемпионат России по фигурному катанию ярким номером в образе мрачной героини сериала. А недавно танец решила воспроизвести артистка из Бурятии, певица и автор песен Дугарма Цыренова. Видео с нашей землячкой разместили в местном паблике «Весь Улан-Удэ».Дугарма довольно точно повторила все движения, придуманные Ортегой. Девушка облачилась в соответствующий наряд. Ролик получился очень атмосферным – в здании, где танцует артистка, даже сверкают молнии. Большинству жителей республики увиденное понравилось – они оставляют под записью «огоньки» и восторженные комментарии.