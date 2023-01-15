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В заказниках Бурятии объявили режим тишины

В заказниках Бурятии объявили режим тишины
Общество,  Фото:БУ «Бурприрода»
В республике два месяца не будут выдавать согласования на их посещение

В заказниках регионального значения в Бурятии с 15 января объявили режим тишины, который продлится почти два месяца – до 10 марта. Причина – проведение зимнего маршрутного учёта (переписи диких животных) на этих территориях.

Согласования на их посещение выдаваться в это время не будут. На официальном сайте БУ «Бурприрода» иконки с клавишами на посещение станут неактивными.

Запрет не касается рекреационных зон и земель сельхозназначения. Комплексный зимний учёт численности диких зверей проводится в общедоступных охотугодьях и заказниках республики каждый год. Специалисты посчитают по следам 27 видов животных, включая косуль, рысей, тетеревов, лосей, росомах и рябчиков.

Государственным инспекторам в этот раз предстоит пройти более 24 тысяч километров.

- Это 2400 маршрутов в районах республики протяжённостью около 10 километров, – добавили в учреждении.
заказники жилье природа

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