Лама из Бурятии рассказал, что можно есть на поминках

Он назвал четыре главных блюда для поминальной трапезы







- Так он завещал сделать после своего ухода. Поэтому, думаю, на бурятских похоронах обязательно должно быть это блюдо, а также много чая с молоком, сваренного на открытом огне, – написал Намжилов на официальной странице дацана во «ВКонтакте». – Ещё в памяти у старшего поколения осталось желание съесть простую пресную лепёшку из муки и воды, пожаренную на горячей плите. Помню рассказ моей родной тёти о суровом детстве в военные годы: «Мать жарила одну большую лепёшку (во всю сковороду) и делила её на восьмерых детей. И говорила: «Это вам на весь день, больше еды не будет». Мы моментально съедали свой кусок».



Лама выразил уверенность, что многие в глубине души хотели бы отведать такую простую лепёшку и ощутить аромат из детства.



- Также я заметил, что на большинстве похорон бывает жареная капуста, – продолжает он. – Думаю, что такая потребность у современных бурят появилась где-то на уровне подсознания. Основой поминального меню должны служить глубинные потребности человека, его личные гастрономические пристрастия и память о лучших годах жизни – а они чаще всего связаны с детством.



По словам Еши Намжил ламы, душа умершего человека обычно возвращается домой, к родным и близким, «и на тонком уровне подсознания будет рада почувствовать любимые запахи, ощутить ароматы желанных блюд».



- Четыре блюда я бы назвал главными для поминок. Это бульон – желательно костный, жареная капуста, жареная пресная лепёшка и чай с молоком, сваренный на открытом огне, – резюмировал он. – Бывают дни, когда крайне противопоказаны похороны, вынос тела и т. д . По буддийской астрологии, негативная энергетика таких дней может значительно усилить вредоносное влияние этой деятельности, из-за чего многие люди могут пострадать.



В некоторых особо тяжёлых случаях смерть может вновь прийти к родственникам покойного.



- Также среди неблагоприятных для похорон бывают дни, когда не рекомендуется употреблять пищу – имеется в виду гостям. Здесь энергетика дня опять же существенно ослабит большинство людей, а энергетика похорон может ещё и «зарядить» угощения болезненной, дурной силой, – пишет Олег Намжилов. – Стоит отведать еды на похоронах в такой неблагоприятный день – и будешь потом часто болеть. Считается, что в это время свирепствуют злобные духи и, если есть на поминках, тогда они сильно гневаются.



Если собравшиеся почтить память усопшего не станут употреблять пишу, это не является проявлением неуважения к покойному. «Потому что он знает, понимает, насколько опасно подходить к ароматной пище, когда снуют такие злобные твари тонкого мира», – пояснил лама.



Крайне противопоказан во время прощальной трапезы алкоголь.



- Даже если всё прошло как бы благополучно на первый взгляд, на самом деле на тонком уровне испуганной, одинокой и ослабленной душе покойного будет нанесён сильнейший урон теми духами, которые сопровождают любой спиртной напиток, – подчеркнул Олег Намжилов. – К тому же алкоголь «вскроет» весь негатив у выпивших людей, который принесёт множество переживаний и страданий бедной душе. Его энергетика весьма губительна. Она уничтожает все добродетели и увеличивает пороки.



Душа, посетившая пьяных людей, скорее всего, будет «захвачена» страстью, привязанностью к спиртному и в следующем перерождении не сможет вырваться из оков чрезмерных желаний.



- Если умерший при жизни любил выпивать, всё равно лучше лишить его этого запаха, потому что, следуя ему, он попадёт только в ад или в сильно зависимую жизнь многострадального существа, – отметил лама.



Настоятель Курумканского дацана «Гандан Ше Дувлин» Еши Намжил лама (Олег Намжилов) рассказал о питании на похоронах. Он напомнил слова Соодой ламы о том, что нужно кормить народ традиционной бурятской пищей, а именно – костным бульоном.