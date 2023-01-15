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Школьники из Бурятии будут осваивать горную подготовку

Школьники из Бурятии будут осваивать горную подготовку
Общество,  Фото:Страница «Юнармия Бурятии» во «ВКонтакте»
Её завершающим этапом станет отработка переправы через реку

Участники ДОСААФ совместно с юнармейцами из Бурятии приступят к изучению нового направление по начальной военной подготовке (НВП) – горной подготовке.

Как сообщили в пресс-службе Восточного военного округа, школьникам предстоит изучить состав, назначение и характеристики как индивидуального, так и коллективного снаряжения для спусков и подъёмов, а также их особенности в разных метеоусловиях. Программа включает и изучение требований безопасности и возможностей снаряжения для эвакуации. 

Завершающим этапом станет организация и отработка переправы через реку. В реализации нового направления НВП для участников ДОСААФ и юнармии примут участие военнослужащие разведывательных подразделений общевойскового объединения ВВО.
юнармия Восточный военный округ

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