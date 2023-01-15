В районе Бурятии появилась столовая для птиц

Теперь там угощаются синицы, вороны и сороки





19 воспитанников социально-реабилитационнного центра, который находится в Закаменском районе, собственноручно изготовили кормушки для зимующих птиц. Теперь на территории СРЦН есть своя птичья «столовая», сообщается в вайбер-группе «Закамна-инфо 24/7».Младший воспитатель учреждения рассказала: перед очередной прогулкой ребята накрошили хлеб и насыпали в подготовленные ёмкости пшено, семечки и пшеницу. В столовую прилетают угоститься синицы, чёрный ворон и сороки.- Больше и чаще всех у кормушек лакомятся воробьи. Дети стали легко узнавать и называть зимующих у нас птиц и проявляют инициативу в приготовлении корма для них, – отметили в СРЦН.