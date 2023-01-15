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В Бурятии сельчане пожаловались на отсутствие стряпни в школьной столовой

В Бурятии сельчане пожаловались на отсутствие стряпни в школьной столовой
Общество,  Фото:Pixabay.com
Они заявили, что детям на переменах даже нечем перекусить

Жители заиграевского села Новая Брянь поинтересовались, почему в школьных столовых не продают стряпню – к примеру,  булочки и песочники, и чай, чтобы дети могли подкрепиться на переменах. По словам сельчан, «многим это необходимо».

- Промежутки между основными приёмами пищи большие. Раньше в школах была такая практика, – заявили они в местном вайбер-чате.
 
Директор Новобрянской СОШ Наталья Чернышова пояснила: выпечки собственного производства в учебном заведении нет, поскольку поварам некогда.

- Это связано с тем, что повара работают только раз в неделю на полуфабрикатах, а четыре дня в неделю делают собственные заготовки из мяса. Это дешевле и значительно вкуснее, но по времени очень трудоёмко, – подчеркнула директор. – Исходя из того, что собственные мясные заготовки важнее и полезнее выпечки, акцент делается на них.
 
В школьной столовой есть все условия для приёма полноценного горячего обеда, добавила Наталья Чернышова.
 
- Поскольку школа работает в двухсменном режиме, длительность перемен недостаточная для продажи по дополнительному меню. При увеличении перемен сдвинется начало занятий во вторую смену и, соответственно, их окончание. А это повлечёт недовольство со стороны родителей младшеклассников, – отметила руководитель учебного заведения. 
школьное питание еда

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