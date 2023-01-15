Жителей Бурятии призвали не выезжать на лёд в Забайкальском нацпарке

Ледовой дороги для автомобилей по Чивыркуйскому заливу ещё нет





В ФГБУ «Заповедное Подлеморье» предупредили об опасности выезда на байкальский лёд. Путь от контрольно-пропускного пункта до местности Монахово расчищен и поддерживается в надлежащем порядке. А вот ледовой дороги для автомобилей по Чивыркуйскому заливу ещё нет и проезд там запрещён.- Просим воздержаться от рискованных съездов на лёд. Информацию о разрешении на передвижение спецтранспорта – снегоходов, аэроглиссеров, вездеходов на шинах сверхнизкого давления и т. д. – можно получить на КПП при въезде в парк, – пояснили в учреждении.Тем, кто очень хочет в ближайшее время попасть в посёлок Курбулик или бухту Змеиная, рекомендуют воспользоваться специальным транспортом – аэролодкой. Забронировать судно вместимостью 8 человек можно по телефонам, указанным на официальной странице ФГБУ во «ВКонтакте».