15 января

14 января

13 января

Популярное

И. о. прокурора Бурятии устроит личный приём селенгицев

И. о. прокурора Бурятии устроит личный приём селенгицев
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Он состоится в ближайший вторник

Исполняющий обязанности прокурора Бурятии Михаил Филичев проведёт приём жителей Селенгинского района. Он состоится в ближайший вторник, 17 января. Начало – в 10:00.

Приём пройдёт в Гусиноозёрской межрайонной прокуратуре (Гусиноозёрск, 2-ой микрорайон, дом 2а). Для записи необходимо обратиться в межрайонную прокуратуру лично либо позвонить по телефонам 8 (301-45) 41-1-42, 8 (301-45) 44-2-38, сообщили в пресс-службе ведомства.
прокуратура Селенгинский район

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Жителей Бурятии призвали не выезжать на лёд в Забайкальском нацпарке
Жителей Бурятии призвали не выезжать на лёд в Забайкальском нацпарке
Общество, 15.01.2023
Ледовой дороги для автомобилей по Чивыркуйскому заливу ещё нет
«Ребятам всё нипочём»: Глава района Бурятии рассказал о поездке в зону СВО
«Ребятам всё нипочём»: Глава района Бурятии рассказал о поездке в зону СВО
Общество, 15.01.2023
Василий Смолин навестил военных и передал им посылки от земляков
В пригороде Улан-Удэ затянулось открытие новой школы
В пригороде Улан-Удэ затянулось открытие новой школы
Общество, 15.01.2023
Сотниковская СОШ должна распахнуть свои двери в феврале
В районе Бурятии свора собак подкарауливает школьников после уроков
В районе Бурятии свора собак подкарауливает школьников после уроков
Общество, 15.01.2023
А ещё псы собираются около столовой и не пропускают детей на обед
Жителям Бурятии посоветовали не носить в морозы металлические украшения
Жителям Бурятии посоветовали не носить в морозы металлические украшения
Общество, 15.01.2023
В МЧС напомнили главные правила безопасности в сильные холода
В церкви в селе Бурятии появился 640-килограммовый колокол
В церкви в селе Бурятии появился 640-килограммовый колокол
Общество, 15.01.2023
Средства на него местные жители собирали целый год
Прокуратура поторопила с ликвидацией фенольного озера в Улан-Удэ
Прокуратура поторопила с ликвидацией фенольного озера в Улан-Удэ
Общество, 15.01.2023
Работу по нейтрализации ядовитого водоёма потребовали ускорить
В Бурятии врачи спасли недоношенную девочку от слепоты
В Бурятии врачи спасли недоношенную девочку от слепоты
Общество, 15.01.2023
У медиков было всего трое суток, чтобы предотвратить потерю зрения
Водителей Бурятии призывают уступать дорогу пожарному автомобилю
Водителей Бурятии призывают уступать дорогу пожарному автомобилю
Общество, 14.01.2023
От скорости прибытия пожарных зависят жизни людей
Жители села в Бурятии жалуются воду со странным запахом
Жители села в Бурятии жалуются воду со странным запахом
Общество, 14.01.2023
Люди интересуются, когда запах устранят 

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^