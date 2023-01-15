И. о. прокурора Бурятии устроит личный приём селенгицев

Он состоится в ближайший вторник
Исполняющий обязанности прокурора Бурятии Михаил Филичев проведёт приём жителей Селенгинского района. Он состоится в ближайший вторник, 17 января. Начало – в 10:00.
Приём пройдёт в Гусиноозёрской межрайонной прокуратуре (Гусиноозёрск, 2-ой микрорайон, дом 2а). Для записи необходимо обратиться в межрайонную прокуратуру лично либо позвонить по телефонам 8 (301-45) 41-1-42, 8 (301-45) 44-2-38, сообщили в пресс-службе ведомства.
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