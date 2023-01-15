В пригороде Улан-Удэ затянулось открытие новой школы

Сотниковская СОШ должна распахнуть свои двери в феврале
В Бурятии назвали сроки открытия новой школы в пригородном селе Сотниково. Местные жители напомнили, что сделать её в эксплуатацию обещали ещё осенью, а сейчас – уже середина января.
- Когда же распахнутся двери в новый корпус и уберут третью смену? Уроки заканчиваются почти в 19:00 и дети 9-10 лет ходят по темноте, – посетовали сотниковцы.
В районном управлении образования сообщили, что СОШ заработает уже в следующем месяце.
- Примерная сдача нового корпуса, согласно информации управления капстроительства, ожидается в феврале. Администрация района не может самостоятельно устанавливать сроки, – пояснили в РУО.
Трёхэтажную школу, рассчитанную на 250 учеников (в одну смену), возводят в рамках национального проекта «Образование». На эти цели выделили
483 миллиона рублей. Возле учебного заведения появятся спортивные площадки и футбольное поле, а в самом здании будут лифт, читальный и спортивный залы, обеденный – на 125 мест и зрительный на 114 человек. Строительство стартовало во втором квартале 2021-го. Занимается им ООО «Дом 2000».
Сотниковская СОШ должна распахнуть свои двери в феврале
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