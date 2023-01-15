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В районе Бурятии свора собак подкарауливает школьников после уроков

В районе Бурятии свора собак подкарауливает школьников после уроков
Общество,  Фото:«Баргузин-инфо 24/7»
А ещё псы собираются около столовой и не пропускают детей на обед

Жители села Читкан, расположенного в Баргузинском районе, пожаловались на бегающих повсюду собак. Ходить по улицам, по словам людей, стало невозможно – псы кидаются на прохожих, а власти бездействуют.

- Некоторые собаки собираются у школьной столовой и не пропускают детей на обед, – рассказали сельчане в местном вайбер-чате.

Глава сельского поселения «Читканское» Владимир Телятников отметил, что по населённому пункту в основном бегают псы, у которых есть хозяева.

- Что касается столовой –  школьники идут на занятия с собаками, животные дожидаются их до окончания уроков и создают угрозу нападения на детей и прохожих, – сообщил Телятников.

В селе уже провели рейд и выдали владельцам псов три предписания. Местных жителей призвали держать своих питомцев в вольерах или на цепи – «тогда вопрос будет решён», поскольку бесхозных четвероногих в Читкане, по словам сельского главы, нет. 
собаки дети

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