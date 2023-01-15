Жителям Бурятии посоветовали не носить в морозы металлические украшения

В МЧС напомнили главные правила безопасности в сильные холода
В Бурятию на этой неделе пришли суровые морозы. В некоторых районах столбик термометра ночью опускался до -46 градусов. В региональном управлении МЧС жителям республики ещё раз рассказали о простых правилах безопасности, которые нужно соблюдать, если за окном «минус».
Отправляясь на улицу, обязательно надевайте перчатки, шарф и шапку. Выбирайте свободную одежду и нескользящую не тесную обувь.
Не выходите из дома с мокрой головой. В сильные холода не носите металлические украшения –
металл остывает моментально. Если вы поскользнулись и падаете, постарайтесь сгруппироваться. Когда на дорогах гололёд, передвигайтесь осторожно, наступая на всю подошву.
Если вы начали замерзать, зайдите в любое тёплое место. Не выпивайте и не курите на улице и держитесь подальше от зданий и конструкций, с которых может упасть снег и наледь, отмечают в МЧС. Ранее в больнице скорой медицинской помощи объяснили
, как в холода уберечься от обморожения.
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