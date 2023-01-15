В Улан-Удэ днём -28
По данным Бурятского гидрометцентра, 15 января по республике переменная облачность, преимущественно без осадков, утром и днём по северному Прибайкалью небольшой снег. Ветер западный 3-8, в отдельных районах до 12 м/с. Температура ночью -33,-38, местами до -41,-46, по Прибайкалью при облачности -23,-28, днём -25,-30, местами -31,-36, по Прибайкалью при снеге до -17,-22.
В Улан-Удэ без осадков со слабым ветром погода. Температура ночью -34,-36, днём -26,-28.
В Бурятии сохранится морозная погода
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