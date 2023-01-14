От скорости прибытия пожарных зависят жизни людей
Главное управление МЧС России по Бурятии обращается к автовладельцам с просьбой соблюдать меры безопасности и уступать дорогу спецтранспорту.
Это же правило относится и к пешеходам. Ведь от скорости прибытия на место вызова пожарных напрямую зависят жизни и здоровье людей, а также сохранность имущества.
Согласно правилам дорожного движения, «водители транспортных средств с включённым проблесковым маячком синего и красного цвета и специальным звуковым сигналом, выполняя неотложное служебное задание, имеют преимущества перед другими участниками движения».
Правила дорожного движения, касающиеся проезда и следования пожарной техники:
- при приближении транспортного средства, имеющего указанные спецсигналы, водители должны уступить дорогу для обеспечения беспрепятственного проезда спецтехники;
- запрещается выполнять обгон указанного транспортного средства;
- приближаясь к стоящему транспортному средству с включённым проблесковым маячком синего цвета, водитель должен снизить скорость, чтобы иметь возможность немедленно остановиться в случае необходимости.
Ещё важно помнить: выбирая место для стоянки или парковки, не забывайте оставлять свободными места подъезда специальной техники. В крайнем случае, оставляйте на машине номера телефонов, чтобы при возникновении экстренной ситуации можно было оперативно связаться с хозяином.
Водителей Бурятии призывают уступать дорогу пожарному автомобилю
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