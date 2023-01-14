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Водителей Бурятии призывают уступать дорогу пожарному автомобилю

Водителей Бурятии призывают уступать дорогу пожарному автомобилю
Общество,  Фото:ГУ МЧС по Бурятии
От скорости прибытия пожарных зависят жизни людей

Главное управление МЧС России по Бурятии обращается к автовладельцам с просьбой соблюдать меры безопасности и уступать дорогу спецтранспорту.

Это же правило относится и к пешеходам. Ведь от скорости прибытия на место вызова пожарных напрямую зависят жизни и здоровье людей, а также сохранность имущества.

Согласно правилам дорожного движения, «водители транспортных средств с включённым проблесковым маячком синего и красного цвета и специальным звуковым сигналом, выполняя неотложное служебное задание, имеют преимущества перед другими участниками движения».

Правила дорожного движения, касающиеся проезда и следования пожарной техники:
- при приближении транспортного средства, имеющего указанные спецсигналы, водители должны уступить дорогу для обеспечения беспрепятственного проезда спецтехники;
- запрещается выполнять обгон указанного транспортного средства;
- приближаясь к стоящему транспортному средству с включённым проблесковым маячком синего цвета, водитель должен снизить скорость, чтобы иметь возможность немедленно остановиться в случае необходимости.

Ещё важно помнить: выбирая место для стоянки или парковки, не забывайте оставлять свободными места подъезда специальной техники. В крайнем случае, оставляйте на машине номера телефонов, чтобы при возникновении экстренной ситуации можно было оперативно связаться с хозяином.

пожарные автомобили МЧС ПДД

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