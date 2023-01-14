Люди интересуются, когда запах устранят
Из водоколонки на улице Советская в селе Турунтаево Прибайкальского района Бурятии течёт вода, запах которой не нравится местным жителям. Проблему озвучили в группе «Прибайкалье-инфо.24/7».
- До какого времени на водоколонке по ул.Советской, будет течь вода со вкусом жжёной резины? Невозможно ею пользоваться!!! Кто должен за это отвечать? – поинтересовались сельчане.
Заместитель главы района по инфраструктуре и ЖКХ Сергей Ситников сообщил, что руководством МУП «Турунтаево» уже начаты работы по устранению запаха.
Жители села в Бурятии жалуются воду со странным запахом
Общество, Фото:
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