Жители села в Бурятии жалуются воду со странным запахом

Общество, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

Люди интересуются, когда запах устранят



Из водоколонки на улице Советская в селе Турунтаево Прибайкальского района Бурятии течёт вода, запах которой не нравится местным жителям. Проблему озвучили в группе «Прибайкалье-инфо.24/7».



- До какого времени на водоколонке по ул.Советской, будет течь вода со вкусом жжёной резины? Невозможно ею пользоваться!!! Кто должен за это отвечать? – поинтересовались сельчане.



Заместитель главы района по инфраструктуре и ЖКХ Сергей Ситников сообщил, что руководством МУП «Турунтаево» уже начаты работы по устранению запаха.

