Названы необычные имена новорождённых Закаменского района Бурятии

Данные озвучил районный ЗАГС



За 2022 год в Закаменском районе Бурятии зарегистрировано 233 акта о рождении, 333 - о смерти. Заключено 76 браков и 147 расторжений.



Сменили имя 26 человек, установили отцовство – 144, также зарегистрировано одно усыновление.



Статистические данные опубликовали в группе «Закамна-инфо. 24/7». Здесь же назвали самые необычные имена, которыми родители нарекли своих детей в прошедшем году: Сангади, Самуил, Эмиль, Буина, Аймелек, Рамиль, Идам.



