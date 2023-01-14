Данные озвучил районный ЗАГС
За 2022 год в Закаменском районе Бурятии зарегистрировано 233 акта о рождении, 333 - о смерти. Заключено 76 браков и 147 расторжений.
Сменили имя 26 человек, установили отцовство – 144, также зарегистрировано одно усыновление.
Статистические данные опубликовали в группе «Закамна-инфо. 24/7». Здесь же назвали самые необычные имена, которыми родители нарекли своих детей в прошедшем году: Сангади, Самуил, Эмиль, Буина, Аймелек, Рамиль, Идам.
Названы необычные имена новорождённых Закаменского района Бурятии
Общество, Фото:
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