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Названы необычные имена новорождённых Закаменского района Бурятии

Названы необычные имена новорождённых Закаменского района Бурятии
Общество,  Фото:pixabay.com
Данные озвучил районный ЗАГС

За 2022 год в Закаменском районе Бурятии зарегистрировано 233 акта о рождении, 333 - о смерти. Заключено 76 браков и 147 расторжений.

Сменили имя 26 человек, установили отцовство – 144, также зарегистрировано одно усыновление.

Статистические данные опубликовали в группе «Закамна-инфо. 24/7». Здесь же назвали самые необычные имена, которыми родители нарекли своих детей в прошедшем году: Сангади, Самуил, Эмиль, Буина, Аймелек, Рамиль, Идам.

новорожденные статистика

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