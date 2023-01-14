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В Бурятии наказывают торговцев нелегального алкоголя

В Бурятии наказывают торговцев нелегального алкоголя
Общество,  Фото:из архива
Полицейские призывают сообщать о фактах незаконного оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции

В 2022 году сотрудниками полиции задокументированы 763 административно наказуемых факта реализации алкогольной и спиртосодержащей продукции. Например, за незаконную реализацию спиртного из домов и квартир составлено 79 протоколов, за реализацию алкоголя в период временного ограничения продажи (в вечернее и ночное время) – 358 протоколов; за его продажу несовершеннолетним – 236 протоколов.

По выявленным правонарушениям полицейскими вынесено 322 постановления о наложении административных штрафов на общую сумму 5,879 млн. рублей, взыскано (с учётом прошлого года) 5,9 млн. рублей. Вынесено 308 представлений о принятии мер по устранению причин и условий, способствующих совершению правонарушения.

Кроме того, возбуждено четыре уголовных дела по ст. 151.1 УК РФ за розничную продажу алкогольной продукции детям, если это деяние совершено неоднократно. В отношении взрослых лиц, вовлекающих подростков в употребление спиртных напитков, составлено 67 административных протоколов.

- Благодаря принимаемым мерам профилактики количество преступлений, совершенных несовершеннолетними в состоянии алкогольного опьянения, сократилось на 29,3%,- сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

Полицейские призывают не злоупотреблять спиртным, а также во избежание возможного отравления алкогольными напитками исключить их приобретение в местах несанкционированной торговли и через сеть Интернет.

О фактах незаконного оборота алкогольной продукции необходимо сообщать в ближайший территориальный орган внутренних дел либо звонить в полицию по телефонам: 102 (112).

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