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Улан-удэнцы могут сообщить о пьяных водителях через телеграм-бот

Улан-удэнцы могут сообщить о пьяных водителях через телеграм-бот
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Сообщения принимаются анонимно

Госавтоинспекция Бурятии запустила телеграм-бот (@gibdd03_bot) в Улан-Удэ по приёму анонимных сообщений о водителях, управляющих транспортом с признаками опьянения.

Через специальный телеграм-бот сообщения автоматически поступают в чат инспекторов Отдельного специализированного батальона ДПС ГИБДД регионального МВД для оперативного реагирования и пресечения нарушений ПДД.

В обращении необходимо будет указать дату, время и место нарушения или приложить фотографию транспортного средства.

Все сообщения принимаются на условиях анонимности, сообщили в МВД по Бурятии.

ГИБДД ПДД

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