Улан-удэнцы могут сообщить о пьяных водителях через телеграм-бот





Госавтоинспекция Бурятии запустила телеграм-бот (@gibdd03_bot) в Улан-Удэ по приёму анонимных сообщений о водителях, управляющих транспортом с признаками опьянения.Через специальный телеграм-бот сообщения автоматически поступают в чат инспекторов Отдельного специализированного батальона ДПС ГИБДД регионального МВД для оперативного реагирования и пресечения нарушений ПДД.В обращении необходимо будет указать дату, время и место нарушения или приложить фотографию транспортного средства.Все сообщения принимаются на условиях анонимности, сообщили в МВД по Бурятии.