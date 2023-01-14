Улан-удэнцы могут сообщить о пьяных водителях через телеграм-бот

Сообщения принимаются анонимно
Госавтоинспекция Бурятии запустила телеграм-бот (@gibdd03_bot) в Улан-Удэ по приёму анонимных сообщений о водителях, управляющих транспортом с признаками опьянения.
Через специальный телеграм-бот сообщения автоматически поступают в чат инспекторов Отдельного специализированного батальона ДПС ГИБДД регионального МВД для оперативного реагирования и пресечения нарушений ПДД.
В обращении необходимо будет указать дату, время и место нарушения или приложить фотографию транспортного средства.
Все сообщения принимаются на условиях анонимности, сообщили в МВД по Бурятии.
Сообщения принимаются анонимно
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