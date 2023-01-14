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Ушёл из жизни главврач Центра гигиены и эпидемиологии Бурятии

Ушёл из жизни главврач Центра гигиены и эпидемиологии Бурятии
Общество,  Фото:телеграм-канал Роспотребнадзора по Бурятии
Кирилла Владимировича Булутова не стало на 70-ом году жизни

13 января 2023 года на 70-ом году жизни скоропостижно скончался Кирилл Владимирович Булутов – главный врач ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Бурятия», Заслуженный работник здравоохранения Российской Федерации, Заслуженный врач Республики Бурятия, Отличник здравоохранения.

Ушёл из жизни замечательный человек, который все свои знания, силы и энергию посвятил охране здоровья населения Республики Бурятия, обеспечивая санитарно-эпидемиологическое благополучие.

Кирилл Владимирович Булутов родился 14 апреля 1953 года в селе Харанцы Ольхонского района Иркутской области. В 1980 году по окончании санитарно-гигиенического факультета Иркутского государственного медицинского института начал свою трудовую деятельность врачом коммунальной гигиены Городской санэпидстанции г. Улан-Удэ, затем работал заведующим отделением коммунальной гигиены, заведующим санитарным отделом.

Благодаря профессионализму, принципиальности, задаткам умелого руководителя в сентябре 1990 года Кирилл Владимирович был назначен заместителем главного врача Республиканской санэпидстанции, в дальнейшем Центра ГСЭН в Республике Бурятия. С 2000 по 2005 годы Кирилл Владимирович являлся главным врачом Центра Госсанэпиднадзора в городе Улан-Удэ. С апреля 2005 года - главный врач ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Бурятия».

Кирилл Владимирович Булутов внёс большой вклад в развитие государственной санитарно-эпидемиологической службы в Бурятии. При его участии, благодаря проводимой работе в республике сохранялась стабильная санитарно-эпидемиологическая ситуация, реализовывались профилактические и противоэпидемические мероприятия по предупреждению возникновения и распространения инфекционных заболеваний, предупреждения завоза в страну особо опасных инфекционных болезней.

В период сложной эпидситуации по COVID-19 в республике в 2020-2021 годы под непосредственным руководством Кирилла Владимировича был оперативно организован весь комплекс противоэпидемических мероприятий, организована слаженная работа всего коллектива по проведению эпидрасследования случаев заболевания COVID-19, по проведению диагностических лабораторных исследований, обеспечению в достаточном количестве поставок тест-систем для выявления возбудителя COVID-19.

Кириллом Владимировичем проводилась большая работа по совершенствованию лабораторного обеспечения деятельности службы. Проводилась большая работа по укреплению материально – технической базы учреждения. Особое внимание уделял вопросам кадрового обеспечения учреждения, повышения квалификации специалистов.

За большой личный вклад в обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения республики Кириллу Владимировичу в 1997 г. присвоено звание «Заслуженный врач Республики Бурятия», в 1997 г. объявлена Благодарность Министерства здравоохранения РФ, в 2009 г. награжден нагрудным знаком «Отличник здравоохранения», в 2014 г. было присвоено звание «Заслуженный работник здравоохранения Российской Федерации». В 2021 году Кирилл Владимирович за самоотверженный труд и значительный вклад в борьбу с пандемией на территории Республики Бурятия был награждён медалью «По зову и долга сердца». Награждался Почётными грамотами Правительства Республики Бурятия, Народного Хурала Республики Бурятия и др.

- Принципиальность, ответственность, профессионализм, отзывчивость, внимание к коллегам снискали глубокое уважение и заслуженный авторитет у всех, кто его знал и с кем он работал. Светлая память о верном сыне земли бурятской навсегда останется в сердцах его коллег, учеников, друзей и земляков, - сообщили в министерстве здравоохранения Бурятии.

Прощание состоится 16 января в поминальном зале по адресу: ул. Борсоева, 1а/2 с 10 до 12 часов.

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