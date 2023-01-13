В нацпарке в Бурятии провели познавательный квиз

Общество, Фото: национальный парк «Тункинский»

Участникам вручили дипломы



В национальном парке «Тункинский» прошла эколого-просветительская игра «Заповедный квиз», тема игры «Заповедная система России». В мероприятии участвовали команды национального парка «Тункинский», специалисты районной библиотеки, студенты Тункинского филиала Байкальского колледжа недропользования и педагоги Центра дополнительного образования.



- Основной целью проведения игры является экологическое просвещение населения, повышение информированности широких слоёв населения о деятельности российских особо охраняемых природных территорий, формирование активной общественной поддержки заповедного дела, - сообщили в нацпарке.



По организаторов, викторина прошла интересно, участники показали хорошие знания по темам заповедной системы России, ответили на вопросы по уникальнейшим видам флоры и фауны особо охраняемые природные территории России и национального парка. Квиз состоял из четырёх раундов по пять вопросов.



Участникам игры вручили дипломы победителей и участников, а также подарки и призы.

