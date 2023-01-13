Сейчас идёт подготовка к их оборудованию
В Бурятии на Крещение планируют открыть 18 купелей. Сейчас началась работа по их оборудованию.
- В Улан-Удэ в районе стадиона Спартак на реке Уда купель будет функционировать с 24:00 часов 18 января до 18:00 часов 19 января. Кроме этого, после службы, купели будут открыты в Свято-Троицком Селенгинском монастыре, который расположен в селе Троицк Прибайкальского района, - сообщил Николай Зайцев, начальник отдела безопасности людей на водных объектах ГУ МЧС России по Бурятии.
Все официально готовящиеся к открытию купели соответствуют нормам безопасности. На местах будут дежурить инспекторы ГИМС, сотрудники МВД и спасатели. Некоторые купели планируется оборудовать пунктами обогрева. Также будут выявляться дети, находящиеся у купелей без сопровождения взрослых.
В преддверии Крещенских купаний, инспекторы ГИМС и спасатели будут проводить рейды по водоёмам с целью выявления несанкционированных купелей. Как правило, такие места не соответствуют нормам безопасности и поэтому представляют собой угрозу для жизни человека.
- Самооборудованные купели будут закрываться. Стоит отметить, что открытие несанкционированной купели может привести инициативных людей к административному штрафу и даже к уголовной ответственности. В 2022 году в Ленинградской области произошёл несчастный случай, когда на такой купели погибла женщина, - подчеркнул Николай Зайцев.
В МЧС призывают пользоваться только официально открытыми купелями.
- Именно на оборудованных местах, которые соответствуют требованиям безопасности и тогда вы будете защищены от несчастных случаев. Берегите себя и свою жизнь! – отметили в пресс-службе.
В Бурятии на Крещение планируют открыть 18 купелей
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Участникам вручили дипломы
Женщинам понравились фильмы
Профилактические мероприятие провели в Бичурском районе
Ежемесячные доходы почти 4% наших земляков оказались меньше 7 тысяч
Сейчас идёт подготовка к их оборудованию
Стихийные катушки облюбовали дети
В популярных зонах отдыха проводят ревизию системы освещения
Мужчина не получил соответствующее разрешение
Суеверия обнародованы в пятницу 13-го
Их планируют ввести в эксплуатацию в этом году
В республике могут построить электростанции для соседнего Приангарья
В мероприятии участвовали представители минспорта
Руководители учреждений провели рабочую встречу
Высокую награду Сэсэгме Жамсарановой присудили за научные исследования в области биотехнологии
Их число уменьшилось до десяти