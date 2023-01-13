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В Бурятии на Крещение планируют открыть 18 купелей

В Бурятии на Крещение планируют открыть 18 купелей
Общество,  Фото:ГУ МЧС по Бурятии
Сейчас идёт подготовка к их оборудованию

В Бурятии на Крещение планируют открыть 18 купелей. Сейчас началась работа по их оборудованию.

- В Улан-Удэ в районе стадиона Спартак на реке Уда купель будет функционировать с 24:00 часов 18 января до 18:00 часов 19 января. Кроме этого, после службы, купели будут открыты в Свято-Троицком Селенгинском монастыре, который расположен в селе Троицк Прибайкальского района, - сообщил Николай Зайцев, начальник отдела безопасности людей на водных объектах ГУ МЧС России по Бурятии.

Все официально готовящиеся к открытию купели соответствуют нормам безопасности. На местах будут дежурить инспекторы ГИМС, сотрудники МВД и спасатели. Некоторые купели планируется оборудовать пунктами обогрева. Также будут выявляться дети, находящиеся у купелей без сопровождения взрослых.

В преддверии Крещенских купаний, инспекторы ГИМС и спасатели будут проводить рейды по водоёмам с целью выявления несанкционированных купелей. Как правило, такие места не соответствуют нормам безопасности и поэтому представляют собой угрозу для жизни человека.

- Самооборудованные купели будут закрываться. Стоит отметить, что открытие несанкционированной купели может привести инициативных людей к административному штрафу и даже к уголовной ответственности. В 2022 году в Ленинградской области произошёл несчастный случай, когда на такой купели погибла женщина, - подчеркнул Николай Зайцев.
В МЧС призывают пользоваться только официально открытыми купелями.

- Именно на оборудованных местах, которые соответствуют требованиям безопасности и тогда вы будете защищены от несчастных случаев. Берегите себя и свою жизнь! – отметили в пресс-службе.

Крещение купание МЧС религия

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