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В Улан-Удэ выявили пять опасных горок

В Улан-Удэ выявили пять опасных горок
Общество,  Фото:МВД Бурятии
Стихийные катушки облюбовали дети

В Улан-Удэ сотрудники Госавтоинспекциипроводят мероприятия по профилактике происшествий с участием детей в зимнее время года. В течение двух дней автоинспекторы выявляли опасные горки, используемые для катания на санках и ледянках.

По результатам инспектирования выявлено пять мест зимних развлечений детей, катание на склонах которых представляет опасность: на станции Дивизионная, ул. Связистов, ул. Буйко, ул. Кирпичная и в посёлке Аршан.


Сотрудники ГИБДД выдали предостережение комитету городского хозяйства администрации Улан-Удэ для ликвидации или подсыпки указанных мест, угрожающих безопасности как самих детей, так и автомобилистов.

Сотрудники Госавтоинспекции призывают родителей контролировать зимний отдых своих детей и убедиться в том, что спуск с горки не выходит на проезжую часть. Водителям также стоит быть внимательными при проезде мест зимних развлечений несовершеннолетних и своевременно сообщать об опасных горках и склонах, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии. 

ГИБДД дети зимний сезон

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