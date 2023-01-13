В Улан-Удэ выявили пять опасных горок









В Улан-Удэ сотрудники Госавтоинспекциипроводят мероприятия по профилактике происшествий с участием детей в зимнее время года. В течение двух дней автоинспекторы выявляли опасные горки, используемые для катания на санках и ледянках.По результатам инспектирования выявлено пять мест зимних развлечений детей, катание на склонах которых представляет опасность: на станции Дивизионная, ул. Связистов, ул. Буйко, ул. Кирпичная и в посёлке Аршан.Сотрудники ГИБДД выдали предостережение комитету городского хозяйства администрации Улан-Удэ для ликвидации или подсыпки указанных мест, угрожающих безопасности как самих детей, так и автомобилистов.Сотрудники Госавтоинспекции призывают родителей контролировать зимний отдых своих детей и убедиться в том, что спуск с горки не выходит на проезжую часть. Водителям также стоит быть внимательными при проезде мест зимних развлечений несовершеннолетних и своевременно сообщать об опасных горках и склонах, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.