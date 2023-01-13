В скверах Улан-Удэ заменили перегоревшие лампы

В популярных местах отдыха проводят ревизию системы освещения
Сотрудники МБУ «Горсвет» проверяют работу торшерных светильников в зонах отдыха. Об этом сообщили в комитете городского хозяйства (КГХ) администрации Улан-Удэ, которому подчиняется учреждение. Накануне специалисты заменили перегоревшие лампы в нескольких скверах – семейного отдыха на проспекте Строителей, строителям БАМа в микрорайоне Энергетик и около Юношеской библиотеки.
Кроме того, городские электрики проверили гобо-проектор на площади Славы и подкорректировали месторасположение светильников у памятника труженикам тыла и детям войны. В каждой смене трудятся по три человека – электромонтёр, диспетчер и водитель-электромонтёр.
- Их основная задача – обеспечение бесперебойной и безаварийной работы сетей наружного освещения, круглосуточное управление электрическими сетями, а также светофорными объектами и архитектурной подсветкой, – рассказала начальник оперативно-диспетчерской службы Татьяна Комогорцева.
Протяжённость воздушных линий, по которым поступает свет на городские улицы – более тысячи километров. На обслуживании МБУ находятся 30 657 светоточек, включая светодиодные и торшерные. Также на балансе учреждения – 524 щита управления, 135 светофорных объектов и 5600 ламп иллюминации и архитектурной подсветки.
В популярных зонах отдыха проводят ревизию системы освещения
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