В скверах Улан-Удэ заменили перегоревшие лампы

В популярных местах отдыха проводят ревизию системы освещения





Сотрудники МБУ «Горсвет» проверяют работу торшерных светильников в зонах отдыха. Об этом сообщили в комитете городского хозяйства (КГХ) администрации Улан-Удэ, которому подчиняется учреждение. Накануне специалисты заменили перегоревшие лампы в нескольких скверах – семейного отдыха на проспекте Строителей, строителям БАМа в микрорайоне Энергетик и около Юношеской библиотеки.Кроме того, городские электрики проверили гобо-проектор на площади Славы и подкорректировали месторасположение светильников у памятника труженикам тыла и детям войны. В каждой смене трудятся по три человека – электромонтёр, диспетчер и водитель-электромонтёр.- Их основная задача – обеспечение бесперебойной и безаварийной работы сетей наружного освещения, круглосуточное управление электрическими сетями, а также светофорными объектами и архитектурной подсветкой, – рассказала начальник оперативно-диспетчерской службы Татьяна Комогорцева.Протяжённость воздушных линий, по которым поступает свет на городские улицы – более тысячи километров. На обслуживании МБУ находятся 30 657 светоточек, включая светодиодные и торшерные. Также на балансе учреждения – 524 щита управления, 135 светофорных объектов и 5600 ламп иллюминации и архитектурной подсветки.