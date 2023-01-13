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Иркутянина оштрафовали за съёмку с квадрокоптера

Иркутянина оштрафовали за съёмку с квадрокоптера
Общество,  Фото:с сайта Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры
Мужчина не получил соответствующее разрешение

В ноябре 2022 года иркутянин выполнен полет квадрокоптера для фотосъёмки местности над территорией посадочной площадки «Хужир» в деревне Харанцы Ольхонского района Иркутской области.

- Вместе с тем в нарушение требований законодательства в целях осуществления фотосъёмки квадрокоптером, отнесённым к беспилотным воздушным судам, в данном случае им не был представлен план полёта в органы обслуживания воздушного движения и не получено разрешение на использование воздушного пространства, - сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

По данному факту возбуждено административное дело по ч. 2 ст. 11.4 КоАП РФ «Нарушение правил использования воздушного пространства лицом, не наделёнными в установленном порядке правом на осуществление деятельности по использованию воздушного пространства».

Виновника оштрафовали на 15 тысяч рублей.

Постановление в законную силу не вступило.

Иркутская область прокуратура

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