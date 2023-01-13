Отключение произойдёт в конце следующей недели
20 января в четырёх населённых пунктах Иволгинского района Бурятии будет временно отключена электроэнергия. Причиной отсутствия света станет подключение к электросетям строящейся школы.
Как сообщает пресс-служба администрации Иволгинского района, электроэнергия будет отключена с 13:00 до 18:00 в следующих населённых пунктах: село Иволгинск, посёлок Тапхар, посёлок Шалута и село Колобки.
В 4 селениях Иволгинского района Бурятии отключат свет
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