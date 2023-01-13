В 4 селениях Иволгинского района Бурятии отключат свет

Отключение произойдёт в конце следующей недели



20 января в четырёх населённых пунктах Иволгинского района Бурятии будет временно отключена электроэнергия. Причиной отсутствия света станет подключение к электросетям строящейся школы.



Как сообщает пресс-служба администрации Иволгинского района, электроэнергия будет отключена с 13:00 до 18:00 в следующих населённых пунктах: село Иволгинск, посёлок Тапхар, посёлок Шалута и село Колобки.

