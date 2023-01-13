13 января

12 января

Популярное

В 4 селениях Иволгинского района Бурятии отключат свет

В 4 селениях Иволгинского района Бурятии отключат свет
Общество,  Фото:pixabay.com
Отключение произойдёт в конце следующей недели

20 января в четырёх населённых пунктах Иволгинского района Бурятии будет временно отключена электроэнергия. Причиной отсутствия света станет подключение к электросетям строящейся школы.

Как сообщает пресс-служба администрации Иволгинского района, электроэнергия будет отключена с 13:00 до 18:00 в следующих населённых пунктах: село Иволгинск, посёлок Тапхар, посёлок Шалута и село Колобки.
отключение света электроэнергия Иволгинский район Бурятия

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Улан-Удэ откроется выставка «На берегу мечты»
В Улан-Удэ откроется выставка «На берегу мечты»
Общество, 13.01.2023
На второй день посетителей ждёт знакомство с молодыми художниками
В Бурятии состоится торжественное вручение паспортов
В Бурятии состоится торжественное вручение паспортов
Общество, 13.01.2023
Оно пройдёт в рамках акции «Дети Бурятии – граждане России!»
В 4 селениях Иволгинского района Бурятии отключат свет
В 4 селениях Иволгинского района Бурятии отключат свет
Общество, 13.01.2023
Отключение произойдёт в конце следующей недели
В Бурятии пройдёт межрайонный борцовский турнир
В Бурятии пройдёт межрайонный борцовский турнир
Общество, 13.01.2023
Соревнования посвящены памяти Чингиса Эрдыниева
Забайкалье примет всероссийскую выставку племенных овец и коз
Забайкалье примет всероссийскую выставку племенных овец и коз
Общество, 13.01.2023
В Чите соберутся овцеводческие хозяйства азиатской части России
В Улан-Удэ проходит вокальный конкурс «Музыкальная Зима»
В Улан-Удэ проходит вокальный конкурс «Музыкальная Зима»
Общество, 13.01.2023
Результаты станут известны 3 февраля
В Бурятии после капремонта открылось отделение районной больницы
В Бурятии после капремонта открылось отделение районной больницы
Общество, 13.01.2023
В дальнейшем планируется преобразовать его в первично-сосудистое отделение
Детей-сирот пропишут в интернатах, пока они не получат жильё
Детей-сирот пропишут в интернатах, пока они не получат жильё
Общество, 13.01.2023
Нововведение коснётся более 200 тысяч детей-сирот
В Улан-Удэ разыграли детский кубок по мини-футболу
В Улан-Удэ разыграли детский кубок по мини-футболу
Общество, 13.01.2023
«Кубок ДСС» отправился в Иркутск
В Иркутской области определён новый размер пособия по безработице
В Иркутской области определён новый размер пособия по безработице
Общество, 13.01.2023
Максимальная величина пособия в северных районах составит более 16600 рублей
Дворец творчества Улан-Удэ посетили гости из Монголии
Дворец творчества Улан-Удэ посетили гости из Монголии
Общество, 13.01.2023
Для монгольских коллег были проведены мастер-классы творческих коллективов
Штрафовать за выброс мусора из машин будут с помощью камер
Штрафовать за выброс мусора из машин будут с помощью камер
Общество, 13.01.2023
Штраф автоматически направят собственнику автомобиля
В Бурятии начнёт работу клуб путешественников
В Бурятии начнёт работу клуб путешественников
Общество, 13.01.2023
Первая встреча пройдёт 18 января

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^