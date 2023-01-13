«Кубок ДСС» отправился в Иркутск
В Улан-Удэ с 10 по 12 января прошёл первый «Кубок ДСС» по мини-футболу. Межрегиональные соревнования провели среди юношей 2010-2011 года рождения.
В кубке приняли участие команды из Бурятии, Иркутской области, Забайкальского и Хабаровского краёв. По информации Детской футбольной лиги РБ, по итогам встреч места распределились следующим образом:
1 место – «Прогресс» (Иркутск)
2 место – «Спарта»
3 место – Спортивная школа №5
4 место – Спортивная школа №6
5 место – «Спарта» (Хабаровск)
6 место – «Лара»
7 место – «Локомотив»
8 место – «Байкал ДСС»
9 место – «Форвард» (Чита)
10 место – «Шахтёр» (Саган-Нур)
В Улан-Удэ разыграли детский кубок по мини-футболу
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