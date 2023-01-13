В Улан-Удэ разыграли детский кубок по мини-футболу

Общество, Фото: пресс-служба ДФЛ РБ

«Кубок ДСС» отправился в Иркутск



В Улан-Удэ с 10 по 12 января прошёл первый «Кубок ДСС» по мини-футболу. Межрегиональные соревнования провели среди юношей 2010-2011 года рождения.



В кубке приняли участие команды из Бурятии, Иркутской области, Забайкальского и Хабаровского краёв. По информации Детской футбольной лиги РБ, по итогам встреч места распределились следующим образом:

1 место – «Прогресс» (Иркутск)

2 место – «Спарта»

3 место – Спортивная школа №5

4 место – Спортивная школа №6

5 место – «Спарта» (Хабаровск)

6 место – «Лара»

7 место – «Локомотив»

8 место – «Байкал ДСС»

9 место – «Форвард» (Чита)

10 место – «Шахтёр» (Саган-Нур)

