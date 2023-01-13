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Пожарные Иркутской области рассказали о своих плохих приметах

Пожарные Иркутской области рассказали о своих плохих приметах
Общество,  Фото:ГУ МЧС по Иркутской области
Суеверия обнародованы в пятницу 13-го

Сегодня, в пятницу, 13 января ГУ МЧС по Иркутской области рассказали про плохие приметы пожарных. Пятница 13-го — так называемый «день неприятностей», распространённый благодаря многочисленным суевериям и мифам, по которым именно в этот день следует быть постоянно начеку, готовым к любым неприятностям; стараться остерегаться всяческого рода неудач.

У пожарных, например, перед дежурством нельзя начищать сапоги – придётся всю смену пачкать, выезжая на пожары.

- А если получишь новое обмундирование, инструменты или рацию непосредственно перед дежурством – в ближайшее же время придётся это применять. Протирать на пожарной машине сигнальные маячки – к сложному пожару, - рассказали в пресс-службе.

Многие пожарные верят, что стирать одежду, в которой отправятся на работу, или мыть пожарную каску во время дежурства – тоже дурные приметы. А ещё начальник пожарной части никогда не прощается за руку с личным составом, который остаётся на дежурстве, иначе вскоре придётся встретиться на пожаре.

МЧС Иркутская область приметы

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