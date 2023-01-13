В Бурятии профессор вуза получила госпремию в области науки и техники

Высокую награду Сэсэгме Жамсарановой присудили за научные исследования в области биотехнологии



Доктор биологических наук, профессор ВСГУТУ Сэсэгма Жамсаранова стала лауреатом государственной премии Бурятии в области науки и техники. Высокую награду ей присудили за научные исследования в области биотехнологии, сообщает пресс-служба ВСГУТУ.



- Сэсэгма Дашиевна Жамсаранова ведёт большую научно-исследовательскую работу. Новизна работ, проводимых в лаборатории и на кафедре «Биотехнология» ВСГУТУ, подтверждена авторскими свидетельствами и патентами. Она является автором 24 авторских свидетельств и патентов. Ею опубликовано свыше 300 публикаций в российских и международных журналах, семь монографий, - говорится в ходатайстве о награждении.



Общий стаж работы в вузе Сэсэгмы Жамсарановой составляет 48 лет. После защиты в 1975 году диссертации кандидата наук по специальности «Биофизика» в МГУ им. М.В. Ломоносова она приступила к работе в Восточно-Сибирском технологическом институте (ВСТИ, ныне – ВСГУТУ).



С 1976 года Сэсэгма Дашиевна начала свою трудовую деятельность в Проблемной научно-исследовательской лаборатории иммунохимии пестицидов технологического университета (ВСГУТУ). В 1994 году Сэсэгма Дашиевна защитила докторскую диссертацию по специальности «Аллергология, иммунология» в Институте вакцин и сывороток им. И.И. Мечникова Российской академии медицинских наук (РАМН).



В настоящее время её научно-исследовательская работа проводится по теме «Биотехнология биологически активных веществ». Профессор активно готовит докторов, кандидатов наук, магистров. Ежегодно аспиранты под её руководством становятся победителями конкурсов грантов молодых ученых Бурятии.



