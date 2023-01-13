В Улан-Удэ откроется выставка «На берегу мечты»

На второй день посетителей ждёт знакомство с молодыми художниками



14 января в Улан-Удэ начнёт работу выставка «На берегу мечты». Дебютная выставка школы рисования «Grafika» состоится в центре современного искусства Бурятии «Залуу».



В экспозиции будут представлены работы выпускников и учеников школы, выполненные на свободные темы акрилом, акрилом и поталью, гуашью и акварелью. Молодые художники исполнили свои работы в таких техниках, как гризайль, лессировка, интерьерная живопись, рисование мастихином и других.



14 января посетители выставки также смогут увидеть выступление приглашённых гостей «Нешколы барабанов». А 15 января посетителей ждёт знакомство с участниками выставки, а также с преподавателями школы рисования. Об этом сообщает пресс-служба «Залуу».



Возрастное ограничение 6+

