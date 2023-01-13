В Улан-Удэ прошёл рождественский концерт

Бурятский митрополит Иосиф поздравил жителей республики с Рождеством



Накануне, 12 января, в Бурятском оперном театре прошёл святочный концерт, посвященный празднованию Рождества Христова, сообщает пресс-служба Улан-Удэнской и Бурятской епархии.



На концерте митрополит Улан-Удэнский и Бурятский Иосиф поздравил всех гостей и жителей республики с Рождеством Христовым:



- Сегодняшний праздник – это, действительно, праздник мира и любви, он объединяет миллионы верующих, людей, которые строят свою жизнь на исконных традициях христианской веры, - подчеркну он.



Программа концерта поведала зрителю историю празднования Рождества Христова. Архиерейский хор при Свято-Одигитриевском кафедральном соборе города Улан-Удэ исполнил Рождественский тропарь и кондак. А театр народной музыки и танца «Забава» спел песню «В Иерусалиме». Кроме того, артисты главных театров Бурятия и других творческих коллективов также спели праздничные песни и выступили с танцевальными номерами.



