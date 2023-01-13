13 января

12 января

Популярное

В Улан-Удэ прошёл рождественский концерт

В Улан-Удэ прошёл рождественский концерт
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Бурятский митрополит Иосиф поздравил жителей республики с Рождеством

Накануне, 12 января, в Бурятском оперном театре прошёл святочный концерт, посвященный празднованию Рождества Христова, сообщает пресс-служба Улан-Удэнской и Бурятской епархии.

На концерте митрополит Улан-Удэнский и Бурятский Иосиф поздравил всех гостей и жителей республики с Рождеством Христовым:

- Сегодняшний праздник – это, действительно, праздник мира и любви, он объединяет миллионы верующих, людей, которые строят свою жизнь на исконных традициях христианской веры, - подчеркну он.

Программа концерта поведала зрителю историю празднования Рождества Христова. Архиерейский хор при Свято-Одигитриевском кафедральном соборе города Улан-Удэ исполнил Рождественский тропарь и кондак. А театр народной музыки и танца «Забава» спел песню «В Иерусалиме». Кроме того, артисты главных театров Бурятия и других творческих коллективов также спели праздничные песни и выступили с танцевальными номерами.

концерт Рождество Христово

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Улан-Удэ прошёл рождественский концерт
В Улан-Удэ прошёл рождественский концерт
Общество, 13.01.2023
Бурятский митрополит Иосиф поздравил жителей республики с Рождеством
В Бурятии жители райцентра не могут дождаться новых автобусов
В Бурятии жители райцентра не могут дождаться новых автобусов
Общество, 13.01.2023
Их обещали запустить в Кяхте в первый день нового года
Жители Бурятии просят запустить ежедневные самолёты в Монголию летом
Жители Бурятии просят запустить ежедневные самолёты в Монголию летом
Общество, 13.01.2023
А ещё они призвали сделать удобную стыковку с рейсами в Токио и Сеул
В Бурятии пересчитают диких животных
В Бурятии пересчитают диких животных
Общество, 13.01.2023
Грядёт зимний маршрутный учёт
В некоторых школах Бурятии отменили занятия из-за морозов
В некоторых школах Бурятии отменили занятия из-за морозов
Общество, 13.01.2023
Утром температура опускалась до -41 градуса
В Улан-Удэ у бывших прогульщиков оказалась высокая зарплата
В Улан-Удэ у бывших прогульщиков оказалась высокая зарплата
Общество, 13.01.2023
Некоторые из них получают по 80 тысяч в месяц
В Улан-Удэ поднялось недовольство из-за решения не отменять уроки в школах
В Улан-Удэ поднялось недовольство из-за решения не отменять уроки в школах
Общество, 13.01.2023
У многих родителей возникли вопросы к синоптикам и к комитету по образованию
В Бурятии восстановили права семи сотен дольщиков
В Бурятии восстановили права семи сотен дольщиков
Общество, 13.01.2023
В 2023 году в республике достроят ещё один проблемный дом
Жителей Бурятии возмутили полуголые девушки на льду Байкала
Жителей Бурятии возмутили полуголые девушки на льду Байкала
Общество, 13.01.2023
Они предложили «гнать» со священного озера туристов и москвичей
В Улан-Удэ онкобольные просят не закрывать стационар в поликлинике
В Улан-Удэ онкобольные просят не закрывать стационар в поликлинике
Общество, 13.01.2023
Но, как выяснилось, таковы требования закона
У жителей пригородного села в Бурятии ломается техника из-за жёсткой воды
У жителей пригородного села в Бурятии ломается техника из-за жёсткой воды
Общество, 13.01.2023
Из-за её качества люди всерьёз переживают за своё здоровье

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^