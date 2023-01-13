В Бурятии за 43 года в полтора раза сократилось число газет на национальном языке

Их число уменьшилось до десяти





13 января во всей стране отмечается День российской печати. В Бурятстате к этой дате подготовили любопытную информацию о газетах на национальном языке.- Национальная печать на бурятском зародилась и начала развиваться в 1923-1930 годах. С помощью газет местное население не только узнавало новости, но и вовлекалось в общественно-активную публичную деятельность, приобщалось к достижениям прогресса, в том числе – расширяло свой кругозор, – отмечают в ведомстве.За последние сорок лет самый большой годовой тираж газет на бурятском языке выпустили в 1980 году. В последующие десятилетия он постепенно снижался, а число изданий сократилось в полтора раза – с 16 до 10.