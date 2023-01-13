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В окрестностях Улан-Удэ прошли «собачьи» рейды

В окрестностях Улан-Удэ прошли «собачьи» рейды
Общество,  Фото:пресс-служба администрации Иволгинского района
В Сотниково было отловлено 9 безнадзорных собак, в микрорайоне Вагжанова – 17

12 января в Бурятии состоялся межмуниципальный рейд Иволгинского района и Советского района города Улан-Удэ по отлову, вакцинации и регистрации бездомных и домашних животных. Участие приняли сотрудники управления сельского хозяйства, отдела муниципального контроля, ветеринарной службы, подрядных организаций по отлову, специалисты поселений и участковые инспектора.

В Иволгинском районе рейд проходил на территории села Сотниково по заявкам и жалобам местных жителей. По итогу было отловлено 9 собак, составлен 1 протокол за допущение самовыгула. Были проведены профилактические беседы с жителями, об опасности прикармливания собак на придомовых территориях многоквартирных домов, сообщает пресс-служба администрации Иволгинского района.

Также вчера, 12 января, в Советском районе за день отловили 17 безнадзорных собак. В ходе очередного рейда, который в этот раз прошёл в микрорайоне Вагжанова, мобильные группы обследовали 183 домовладения, выдали 15 требований на явку в комитет городского хозяйства для составления протоколов за нарушение правил регистрации и выгула домашних животных.

По информации управление по информационной политике Улан-Удэ, в рамках рейда был развернут мобильный пункт регистрации и вакцинации домашних питомцев по улице Дивизионная 3-й участок. Сотрудники Улан-Удэнской станции по борьбе с болезнями животных вакцинировали три собаки, зарегистрировали – одну. Также были проведены профилактические беседы об ответственном обращении с животными в подготовительных группах детского сада «Зорька» и в начальных классах школы №58.
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