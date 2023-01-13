Оно пройдёт в рамках акции «Дети Бурятии – граждане России!»
3 февраля в Улан-Удэ состоится торжественное вручение паспортов в рамках акции «Дети Бурятии – граждане России!». Основными участниками акции станут обучающиеся общеобразовательных организаций, учреждений дополнительного образования, члены регионального отделения Российского движения школьников, юнармейцы (после отбора на муниципальном этапе), достигшие 14-летнего возраста, получающие паспорт гражданина Российской Федерации, достигшие отличных результатов в учёбе, имеющие достижения в общественной, культурной и спортивной жизни.
- Целью данного мероприятия является содействие в укреплении и развитии патриотического воспитания, общенационального сознания, гражданской солидарности, воспитание в духе уважения к истории страны, - сообщает ресурсный центр патриотического воспитания, туризма и спорта РБ.
Ключевым событием акции станет церемония вручения паспорта гражданина Российской Федерации юным гражданам. В ней примут участие первые лица республики, в том числе министр образования и науки региона.
Местом проведения акции выбран региональный центр выявления, поддержки, развития способностей и талантов у детей и молодёжи Бурятия «Асториум» на базе Байкальского колледжа туризма и сервиса.
Возрастное ограничение 12+
В Бурятии состоится торжественное вручение паспортов
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