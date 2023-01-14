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Стартовал флешмоб «Подари свои 106 заповедной системе России!»

Стартовал флешмоб «Подари свои 106 заповедной системе России!»
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Участникам предлагается сделать символический подарок заповедной природе

11 января исполнилось 106 лет со дня создания в России первого государственного заповедника. Эту дату обычно отмечают как день всех заповедников, национальных парков и других природных территорий нашей страны. В рамках празднования стартовал ежегодный флешмоб «Подари свои 106 заповедной системе России!».

Чтобы принять участие в акции-флешмобе, с 11 по 31 января 2023 года включительно участникам нужно написать пост или снять видео о той заповедной территории, которая им известна, нравится или привлекательна.

Затем нужно сделать заповедной природе символический подарок под девизом «Подари свои 106!». Например, несколько вариантов таких подарков:
- отправляясь на природную прогулку, взять рюкзак/мешок и собрать самому или с друзьями не меньше 106 банок, бутылок, пластика и другого мусора;
- сделать 106 красивых фото заповедной природы и разместить их у себя в соцсетях;
- вместе с друзьями сделать 106 порций корма для птиц и разложить их по кормушкам в «Птичьих столовых»;
- посвятить своей любимой заповедной территории спортивное или творческое достижение (написать рассказ из 106 слов, сделать 106 физических упражнений);
- рассказать в своих соцсетях про ООПТ, в которой участник акции любит бывать или мечтает побывать, пригласить на страницу этой территории и набрать для неё не меньше 106 лайков;
- собраться с друзьями и вместе оставить 106 хороших отзывов о любимых заповедных уголках на Яндекс-картах;
- прочитать не меньше 106 страниц книги о природе или заповедном деле;
- перевести фондам, помогающим заповедникам, 106 рублей на реализацию природоохранных программ;
- свой вариант – оригинальный и экологически креативный.

Как сообщает пресс-служба Байкальского заповедника, акция направлена на повышение осведомленности широкого круга граждан об особо охраняемых природных территориях нашей страны, о профессиональном празднике заповедной системы, её «дне рождения» — Дне заповедников и национальных парков России, а также на формирование общественной поддержки заповедных территорий.

Акция-флешмоб имеет вирусную механику и распространяется в социальных сетях. Хештеги акции: #106летЗаповеднойРоссии, #подарисвои106 и другие.

Возрастное ограничение 0+
акция флеш-моб Бурятия особо охраняемые природные территории заповедник национальный парк

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