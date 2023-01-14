Стартовал флешмоб «Подари свои 106 заповедной системе России!»

Участникам предлагается сделать символический подарок заповедной природе



11 января исполнилось 106 лет со дня создания в России первого государственного заповедника. Эту дату обычно отмечают как день всех заповедников, национальных парков и других природных территорий нашей страны. В рамках празднования стартовал ежегодный флешмоб «Подари свои 106 заповедной системе России!».



Чтобы принять участие в акции-флешмобе, с 11 по 31 января 2023 года включительно участникам нужно написать пост или снять видео о той заповедной территории, которая им известна, нравится или привлекательна.



Затем нужно сделать заповедной природе символический подарок под девизом «Подари свои 106!». Например, несколько вариантов таких подарков:

- отправляясь на природную прогулку, взять рюкзак/мешок и собрать самому или с друзьями не меньше 106 банок, бутылок, пластика и другого мусора;

- сделать 106 красивых фото заповедной природы и разместить их у себя в соцсетях;

- вместе с друзьями сделать 106 порций корма для птиц и разложить их по кормушкам в «Птичьих столовых»;

- посвятить своей любимой заповедной территории спортивное или творческое достижение (написать рассказ из 106 слов, сделать 106 физических упражнений);

- рассказать в своих соцсетях про ООПТ, в которой участник акции любит бывать или мечтает побывать, пригласить на страницу этой территории и набрать для неё не меньше 106 лайков;

- собраться с друзьями и вместе оставить 106 хороших отзывов о любимых заповедных уголках на Яндекс-картах;

- прочитать не меньше 106 страниц книги о природе или заповедном деле;

- перевести фондам, помогающим заповедникам, 106 рублей на реализацию природоохранных программ;

- свой вариант – оригинальный и экологически креативный.



Как сообщает пресс-служба Байкальского заповедника, акция направлена на повышение осведомленности широкого круга граждан об особо охраняемых природных территориях нашей страны, о профессиональном празднике заповедной системы, её «дне рождения» — Дне заповедников и национальных парков России, а также на формирование общественной поддержки заповедных территорий.



Акция-флешмоб имеет вирусную механику и распространяется в социальных сетях. Хештеги акции: #106летЗаповеднойРоссии, #подарисвои106 и другие.



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