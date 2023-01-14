Стартовал флешмоб «Подари свои 106 заповедной системе России!»

Участникам предлагается сделать символический подарок заповедной природе
11 января исполнилось 106 лет со дня создания в России первого государственного заповедника. Эту дату обычно отмечают как день всех заповедников, национальных парков и других природных территорий нашей страны. В рамках празднования стартовал ежегодный флешмоб «Подари свои 106 заповедной системе России!».
Чтобы принять участие в акции-флешмобе, с 11 по 31 января 2023 года включительно участникам нужно написать пост или снять видео о той заповедной территории, которая им известна, нравится или привлекательна.
Затем нужно сделать заповедной природе символический подарок под девизом «Подари свои 106!». Например, несколько вариантов таких подарков:
- отправляясь на природную прогулку, взять рюкзак/мешок и собрать самому или с друзьями не меньше 106 банок, бутылок, пластика и другого мусора;
- сделать 106 красивых фото заповедной природы и разместить их у себя в соцсетях;
- вместе с друзьями сделать 106 порций корма для птиц и разложить их по кормушкам в «Птичьих столовых»;
- посвятить своей любимой заповедной территории спортивное или творческое достижение (написать рассказ из 106 слов, сделать 106 физических упражнений);
- рассказать в своих соцсетях про ООПТ, в которой участник акции любит бывать или мечтает побывать, пригласить на страницу этой территории и набрать для неё не меньше 106 лайков;
- собраться с друзьями и вместе оставить 106 хороших отзывов о любимых заповедных уголках на Яндекс-картах;
- прочитать не меньше 106 страниц книги о природе или заповедном деле;
- перевести фондам, помогающим заповедникам, 106 рублей на реализацию природоохранных программ;
- свой вариант – оригинальный и экологически креативный.
Как сообщает пресс-служба Байкальского заповедника, акция направлена на повышение осведомленности широкого круга граждан об особо охраняемых природных территориях нашей страны, о профессиональном празднике заповедной системы, её «дне рождения» — Дне заповедников и национальных парков России, а также на формирование общественной поддержки заповедных территорий.
Акция-флешмоб имеет вирусную механику и распространяется в социальных сетях. Хештеги акции: #106летЗаповеднойРоссии, #подарисвои106 и другие.
Возрастное ограничение 0+
Стартовал флешмоб «Подари свои 106 заповедной системе России!»
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Общество, 14.01.2023
В Улан-Удэ днём -28 градусов
На второй день посетителей ждёт знакомство с молодыми художниками
Оно пройдёт в рамках акции «Дети Бурятии – граждане России!»
Отключение произойдёт в конце следующей недели
Соревнования посвящены памяти Чингиса Эрдыниева
В Чите соберутся овцеводческие хозяйства азиатской части России
Результаты станут известны 3 февраля
В дальнейшем планируется преобразовать его в первично-сосудистое отделение
Нововведение коснётся более 200 тысяч детей-сирот
Победители получат призы
Девочек назвали Дианой и Софьей
«Кубок ДСС» отправился в Иркутск
Максимальная величина пособия в северных районах составит более 16600 рублей
Для монгольских коллег были проведены мастер-классы творческих коллективов
Штраф автоматически направят собственнику автомобиля