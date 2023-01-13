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В Бурятии жители райцентра не могут дождаться новых автобусов

В Бурятии жители райцентра не могут дождаться новых автобусов
Общество, 
Их обещали запустить в Кяхте в первый день нового года

Жители Кяхты недоумевают, почему на дорогах города так и не появились новые автобусы, которые закупили на средства единой дальневосточной субсидии. Люди надеялись, что они начнут курсировать уже с 1 января. Кяхтинцы поинтересовались в местном вайбер-чате, по каким причинам новый транспорт так и не заработал.

В администрации города пояснили, что всего на субсидию приобрели девять транспортных средств – 6 ПАЗиков Вектор Next в заводском исполнении «Доступная среда» и три «Газели».

- В соответствии с контрактом, автобусы в наш город поступили в конце декабря. Местные паблики широко анонсировали их выход на маршруты уже с 1 января, – отмечают власти. – Однако официальная позиция администрации относительно сроков начала эксплуатации была опубликована в местной газете – «в начале следующего года после постановки автобусов на учёт, получения лицензий и набора водителей».

Сейчас ПАЗики и «Газели» проходят процедуры регистрации и лицензирования. Когда они завершатся, автобусы передадут  перевозчику для эксплуатации, говорится в группе «Кяхта-инфо 24/7».

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