В Бурятии жители райцентра не могут дождаться новых автобусов

Их обещали запустить в Кяхте в первый день нового года





Жители Кяхты недоумевают, почему на дорогах города так и не появились новые автобусы, которые закупили на средства единой дальневосточной субсидии. Люди надеялись, что они начнут курсировать уже с 1 января. Кяхтинцы поинтересовались в местном вайбер-чате, по каким причинам новый транспорт так и не заработал.В администрации города пояснили, что всего на субсидию приобрели девять транспортных средств – 6 ПАЗиков Вектор Next в заводском исполнении «Доступная среда» и три «Газели».- В соответствии с контрактом, автобусы в наш город поступили в конце декабря. Местные паблики широко анонсировали их выход на маршруты уже с 1 января, – отмечают власти. – Однако официальная позиция администрации относительно сроков начала эксплуатации была опубликована в местной газете – «в начале следующего года после постановки автобусов на учёт, получения лицензий и набора водителей».Сейчас ПАЗики и «Газели» проходят процедуры регистрации и лицензирования. Когда они завершатся, автобусы передадут перевозчику для эксплуатации, говорится в группе «Кяхта-инфо 24/7».