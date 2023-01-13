В Бурятии жители райцентра не могут дождаться новых автобусов

Их обещали запустить в Кяхте в первый день нового года
Жители Кяхты недоумевают, почему на дорогах города так и не появились новые автобусы, которые закупили на средства единой дальневосточной субсидии. Люди надеялись, что они начнут курсировать уже с 1 января. Кяхтинцы поинтересовались в местном вайбер-чате, по каким причинам новый транспорт так и не заработал.
В администрации города пояснили, что всего на субсидию приобрели девять транспортных средств – 6 ПАЗиков Вектор Next в заводском исполнении «Доступная среда» и три «Газели».
- В соответствии с контрактом, автобусы в наш город поступили в конце декабря. Местные паблики широко анонсировали их выход на маршруты уже с 1 января, – отмечают власти. – Однако официальная позиция администрации относительно сроков начала эксплуатации была опубликована в местной газете – «в начале следующего года после постановки автобусов на учёт, получения лицензий и набора водителей».
Сейчас ПАЗики и «Газели» проходят процедуры регистрации и лицензирования. Когда они завершатся, автобусы передадут перевозчику для эксплуатации, говорится в группе «Кяхта-инфо 24/7».
Их число уменьшилось до десяти
Бурятский митрополит Иосиф поздравил жителей республики с Рождеством
Их обещали запустить в Кяхте в первый день нового года
А ещё они призвали сделать удобную стыковку с рейсами в Токио и Сеул
Животные вышли на оживлённую трассу
Грядёт зимний маршрутный учёт
Утром температура опускалась до -41 градуса
Некоторые из них получают по 80 тысяч в месяц
У многих родителей возникли вопросы к синоптикам и к комитету по образованию
В 2023 году в республике достроят ещё один проблемный дом
Они предложили «гнать» со священного озера туристов и москвичей
Машина заглохла на трассе
Но, как выяснилось, таковы требования закона
Из-за её качества люди всерьёз переживают за своё здоровье
Рабочие трудились на объекте все праздники