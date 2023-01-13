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Дворец творчества Улан-Удэ посетили гости из Монголии

Дворец творчества Улан-Удэ посетили гости из Монголии
Общество,  Фото:пресс-служба комитета по образованию администрации Улан-Удэ
Для монгольских коллег были проведены мастер-классы творческих коллективов

В городском дворце детского (юношеского) творчества города Улан-Удэ новый год начался с визита партнёра – Монгольского детского дворца. Педагоги дополнительного образования города Улан-Батор посетили мастер-классы творческих коллективов ГДДЮТ.

Цель поездки гостей из Монголии – обмен опытом, посещение открытых занятий студий, ансамблей, коллективов городского дворца. Насыщенная программа продлилась два дня.

В первый день проводились открытые занятия, на которых воспитанники показали классический танец у станка, академическое пение, джазовый вокал, народный танец. А ещё гости на время стали участниками музыкальной группы народных инструментов и исполнили инструментальную композицию.

Показательные выступления прошли и в спортивном направлении. Воспитанницы художественной гимнастики представили спортивные программы как групповые, так и индивидуальные. Спортсмены дзюдо и самбо вовлекли гостей в поединки на татами, показав мастерство и профессиональную подготовку.

Приглашённым гостям показали танцевально- спортивные танцы. Ребята станцевали конкурсные программы, с которыми стали победителями на всероссийских турнирах. Юные художники продемонстрировали профессиональный уровень в рисовании фигуры человека с натуры и особенности работы с различными материалами.

В зрительном зале гостей ждал новогодний сюрприз – совместная работа творческих коллективов, сказка «Волшебное приключение или Новый год наоборот», прошедшая в декабре для юных зрителей.

Во второй день гостям рассказали об истории ГДДЮТ, об его объединениях и работе в методическом направлении. В свою очередь Монгольский детский дворец презентовал свои творческие кружки и организацию, проведение различных мероприятий. Параллельно в выставочном зале мастер-класс представил педагог изобразительного искусства из Монголии. Воспитанники студии «Взгляд» изучали искусство каллиграфии старомонгольской письменности. Об этом сообщает пресс-служба комитета по образованию администрации Улан-Удэ.
Бурятия Улан-Удэ дополнительное образование Монголия дети

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