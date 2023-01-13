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В Улан-Удэ у бывших прогульщиков оказалась высокая зарплата

В Улан-Удэ у бывших прогульщиков оказалась высокая зарплата
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Многие из них получают по 80 тысяч в месяц

Представители сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob рассказали, что больше всего злостных прогульщиков в Улан-Удэ было среди тех, кто сейчас трудится системными администраторами, программистами, квалифицированными рабочими и главными бухгалтерами.

В ходе опроса, который проводился с 5 декабря 2022-го по 8 января 2023-го, выяснилось, что более половины работающих жителей бурятской столицы (51%) пропускали уроки в школе. Каждый двадцатый делал это часто, а ещё 46% – время от времени. Среди мужчин и злостных, и редких прогульщиков оказалось больше, чем среди женщин.

Улан-удэнцы, которым сегодня меньше 24 лет, не являлись на занятия без уважительной причины в целом реже, чем те, кому за 45. Доля горожан с зарплатой от 80 тысяч рублей среди бывших школьных прогульщиков выше, чем среди тех, чьё жалованье меньше этой суммы.

По словам экспертов, из таких учеников нередко выходит что-то дельное.

- И дело тут, видимо, в умении расставлять приоритеты и «не загонять себя». Так, 11% главных бухгалтеров пропускали уроки без уважительной причины часто, а ещё 28% – иногда. Среди руководителей таковых 9% и 42% соответственно. Больше всего же злостных прогульщиков – среди системных администраторов (17%), – отмечают в SuperJob.


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