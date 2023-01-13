В дальнейшем планируется преобразовать его в первично-сосудистое отделение
В Бурятии завершился крупный капитальный ремонт отделения Кабанской районной больницы. Торжественное открытие обновлённого отделения состоялось в канун Нового года.
- Открыто отделение на 12 коек для больных, 3 койки для реанимационной медицинской помощи. Сумма капитального ремонта составила 30 млн руб., - рассказала зампред правительства республики – министр здравоохранения РБ Евгения Лудупова.
В больнице обновилась навигация, теперь она иллюминирует в тёмное время суток, что дополнительно облегчает ориентироваться пациентам, в том числе обратившимся впервые.
Пока отделение работает в режиме неврологии, в приоритете – пациенты с острыми нарушениями мозгового кровообращения. В дальнейшем планируется преобразовать отделение в первично-сосудистое. Для этого необходимо получить всю нужную документацию.
- Будет проводиться работа для получения лицензии на дальнейшую работу отделения как первично-сосудистого. Санитарно-эпидемиологическое заключение уже получено, - пояснил главный врач Кабанской ЦРБ Михаил Батуев.
С момента открытия в отделении прошли лечение и выписались 7 человек). На данный момент лечение получают 7 человек. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения РБ.
В Бурятии после капремонта открылось отделение районной больницы
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