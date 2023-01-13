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В Иркутской области определён новый размер пособия по безработице

В Иркутской области определён новый размер пособия по безработице
Общество,  Фото:pixabay.com
Максимальная величина пособия в северных районах составит более 16600 рублей

В этом году с учётом районных коэффициентов в Иркутской области максимальная величина пособия по безработице в первые три месяца шестимесячного периода выплаты составят в южных районах региона – 15350,40 рублей, в северных районах Иркутской области – 16629,60 рублей. В следующие три месяца шестимесячного периода выплаты: в южных районах – 6000 рублей, в северных районах – 6 500 рублей.

Размер минимальной величины пособия по безработице в южных районах Иркутской области равен 1800 рублей, в северных районах Иркутской области – 1950 рублей. Период выплаты пособия по безработице в размере минимальной величины составит три месяца.

Напомним, в ноябре подписано постановление правительства Российской Федерации об утверждении размера пособия по безработице на 2023 год. Пособие является одной из мер поддержки граждан во время поиска работы. Его выплачивают тем, кто ищет работу через центры занятости населения.

Дополнительную информацию можно получить в центрах занятости населения по месту жительства. Адреса и телефоны размещены на интерактивном портале министерства труда и занятости Иркутской области, сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства региона.
Иркутская область пособие по безработице

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