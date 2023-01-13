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В Бурятии пересчитают диких животных

В Бурятии пересчитают диких животных
Общество,  Фото:Бурприроднадзор
Грядёт зимний маршрутный учёт

В Бурятии готовятся к «переписи» диких животных. Зимний маршрутный учёт (ЗМУ) начнётся 15 января.

Ежегодно в общедоступных охотугодьях и заказниках проводится комплексный зимний учёт численности диких животных и птиц. Это 27 видов - косуля, рысь, лось, тетерев, росомаха, рябчик и другие животные и птиц. Их численность установят по следам.

В этом году государственным инспекторам Бурприроднадзора, охотинспекторам в охотничьих хозяйствах, в заказниках - госинспекторам БУ «Бурприрода» - предстоит пройти более 24 тысячи километров. Это 2400 маршрутов в районах республики.

- Своими ногами, на лыжах по глубокому снегу, в том числе, в труднодоступных местностях. Так ведётся незаметная для горожан работа, но она необходима. По результатам проведённых учётных работ и мониторинговых исследований охотпользователи и учётчики предоставляют в Бурприроднадзор ведомости, - сообщили в ведомстве.

Перепись животных в Бурятии продлится до конца февраля.
дикие животные

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