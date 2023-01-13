В Улан-Удэ онкобольные просят не закрывать стационар в поликлинике

Но, как выяснилось, таковы требования закона



В городской поликлинике №6 в Улан-Удэ закрывают онкологический стационар. Для пациентов, которые получают там медицинскую помощь, это стало большой неожиданностью. Они жалуются, что решение приводит ко множеству неудобств.



- Переводят больных в онкодиспансер. Но хотелось бы спросить у министра, зачем вы переводите туда людей? Если у вас в конце того года все больные бежали в поисках лекарств по всем поликлиникам, в том числе и в шестую? А теперь вы хотите перекинуть туда больных, а в нашем стационаре очень много пожилых. И пусть они бегают, носятся, ничего страшного, у них же здоровье-то железное?! Так, видимо? – оставил жалобу пациент в паблике «Аноним 03».



По словам автора поста, он был вынужден оставлять обращение через социальные сети. Ранее пациенты обращались на «горячую линию», но звонки не принесли желаемого результата.



- Больным людям очень тяжело ездить в диспансер. Очень трудно сдавать кровь, из вен которые сожгли химией давно. Почему нельзя, наоборот, делать так, чтоб облегчить больным тяжесть их лечения? Зачем всё усложнять? Поэтому мы убедительно просим министерство здравоохранения помочь нам в этом вопросе и оставить стационар на месте. Оставить можно только медсестру, которая умеет ставить любой укол, - продолжил автор письма.



«Все пациенты будут обеспечены необходимыми лекарствами»



Как выяснилось, решение принято, так как таково требование закона. Дневные стационары для проведения противоопухолевой терапии должны функционировать только в медицинских организациях, оказывающих специализированную медицинскую помощь, то есть в онкологических диспансерах или в центрах амбулаторной онкологической помощи. Об этом «Байкал-Daily» сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Бурятии.



- С учётом требований порядка часть пациентов для проведения противоопухолевой терапии переведена в ГБУЗ «Бурятский республиканский клинический онкологический диспансер». Для другой части пациентов будет организовано льготное лекарственное обеспечение в амбулаторных условиях, то есть в поликлиниках по месту прикрепления, - пояснили в минздраве.



Здесь отметили, что все пациенты будут обеспечены необходимыми лекарствами в соответствие со схемами противоопухолевого лечения.

