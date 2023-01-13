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Детей-сирот пропишут в интернатах, пока они не получат жильё

Детей-сирот пропишут в интернатах, пока они не получат жильё
Общество,  Фото:pixabay.com
Нововведение коснётся более 200 тысяч детей-сирот

В Бурятии по состоянию на 1 января 2023 года 6050 граждан из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в возрасте от 14 лет и старше, подлежат обеспечению жильём. Об этом рассказали в министерстве социальной защиты населения РБ.

По словам ведомства, до недавнего времени дети-сироты после завершения обучения в специальных образовательных учреждениях при интернатах или социальных центрах автоматически лишались прописки, что создавало трудности при получении социальных выплат и официальном трудоустройстве.

Однако на этой неделе, 11 января, вступил в силу закон, согласно которому дети-сироты будут прописаны в интернатах, пока не получат жильё. По новому закону, пока ребёнок-сирота не получит квартиру, у него останется право на прописку в том муниципальном образовании, где была его основная регистрация до 18 лет. То есть там, где находился его детский дом или интернат. Чтобы оформить регистрацию, нужно подать заявление в администрацию района. Администрация запросит информацию о включении ребёнка-сироты в список на получение жилья и зарегистрирует его по месту жительства не позднее восьми рабочих дней со дня подачи им заявления.

Таким образом подобное нововведение коснётся более 200 тысяч детей-сирот, которые имеют право получить жилье после 18 лет.

Также в министерстве соцзащиты республики напомнили о том, что в декабре 2022 года в Госдуму внесли законопроект о выплате на покупку жилья детям-сиротам. Документ предлагает предоставить детям-сиротам, которые не успели получить жилье от государства до 23 лет, выплаты на покупку или погашение ипотеки.

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